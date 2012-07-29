به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدری ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح"ضیافت قرآنی اندیشه" دانشجویی در مسجد امام رضا(ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: قرآن بزرگ ترین و برترین معجزه خداوند و پیامبر اکرم(ص) است که سعادت اسنان را تضمین می کند.



حجت الاسلام حیدری ماه مبارک رمضان را لطف الهی دانست و تصریح کرد: ماهی که حتی خواب در آن عبادت، نفس کشیدن تسبیح خداوند و انجام هر عمل حسنه اش مورد تائید سریع خداوند است، یک موهبت بسیار بزرگ برای انسان ها بشمار می رود که باید از آن بهترین استفاده را کرد.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان قزوین سپس با اشاره به برگزاری طرح ضیافت قرآنی اندیشه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تصریح کرد: خداوند را شاکریم که اولین طرح ضیافت قرآنی اندیشه ویژه دانشجویان را تجربه کردیم و در این مدت با استادان فاضل، تحصیل کرده و تاثیرگذاری از شهر مقدس قم آشنا شده و از معلومات آنها استفاده کردیم.



وی بیان کرد: ذوق و شوق و توجه به برنامه های دینی ویژگی مهم دانشجویان طرح ضیافت قرآنی اندیشه است که جا دارد از همکاری و صبر و تحمل این عزیزان تقدیر و تشکر شود.



حجت الاسلام حیدری با تقدیر از عوامل برگزاری این طرح بیان کرد: ضمن تقدیر از حمایت های ویژه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در برگزاری مناسب این طرح امیدواریم در سال های آینده با رفع کمبودها و نقاط ضعف شاهد اجرای بهتر برنامه های این طرح باشیم.



در ادامه حجت الاسلام شعبانی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان قزوین، گزارشی از برگزاری اولین طرح ضیافت قرآنی اندیشه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارائه کرد.



اجرای گروه تواشیح معراج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قرائت قرآن کریم توسط استاد پناهی از قاریان ممتاز و استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، پخش فیلم مستند از دانشجویان شرکت کننده در این طرح و قرعه کشی حج عمره دانشجویی و سفر به مشهد مقدس ویژه دانشجویان حاضر در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی از دیگر برنامه های این مراسم بود.