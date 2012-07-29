به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات که ظهر یکشنبه در محل فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به کمکهای مردمی این شهرستان گفت: مردم نیکوکار شهرستان ساوجبلاغ از سال گذشته تا کنون مبلغ 500 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات به ستاد عتبات عالیات در شهرستان کمک کرده اند.



وی افزود: این کمکها در قالب وجوه نقدی، طلا، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم آشپزخانه و تجهیزات اداری بوده است.

وی یادآور شد: کمکهای مردمی طی 16 ماه اخیر از سوی خیران اهدا و ارسال شده است.



حدادی با قدردانی از مردم ساوجبلاغ برای بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: مردم مسلمان این منطقه همواره نشان داده اند در انجام امور خیر به ویژه اموری دینی پیشگام هستند.



حدادی در ادامه با اشاره به مشارکت استان البرز برای ساخت ضریح حبیب بن مظاهر و انتقال به عتبات عالیات گفت: امیدواریم مردم ساوجبلاغ بار دیگر درانجام این کار خیر پیشقدم شوند.



اولین جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساوجبلاغ با حضور فرماندار، امام جمعه و اعضای این ستاد در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.