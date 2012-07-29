به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از آیت الله قاسم خزعلی به عنوان حافظ و مفسر، استاد عبدالحمید آیتی، مترجم قرآن، دکتر حسین ساری، مدیر قرآنی، استاد محمد حاجی کتابی، استاد و داور قرآنی، استاد سید داوود میرباقری، هنرمند قرآنی و نهله غروی نائینی به عنوان فعال امور بانوان قرآنی تجلیل و تقدیر خواهد شد.

همچنین در این مراسم برای نخستین بار از قاری شهید، حسین محمدی نیز تجلیل خواهد شد. این مراسم در آستانه سالروز ولادت امام حسن(ع) در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.

یازدهمین دوره مراسم عمری با قرآن در قالب ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان (برآستان جانان)، با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، مدیران شهری و فعالان قرآنی برپا می شود.

این مراسم که هر سال در ایام ولادت کریم اهل‌ بیت امام حسن‌ مجتبی(ع) و در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، با شناسایی و انتخاب شش تن از پیشکسوتان رشته‌های مختلف علوم قرآنی به پاس سال‌ها تلاش این عزیزان، نسبت به تجلیل از آنها اقدام می‌کند.

یازدهمین دوره مراسم عمری با قرآن با حضور قاطبه قرآنیان شهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد شهرداری، مدیران و معاونان ارشد سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، روز جمعه، 13 مردادماه همزمان با 14 رمضان المبارک از ساعت 17:30 در فرهنگسرای اندیشه، سالن اجتماعات برگزار می‌شود.

همچنین علاوه بر مراسم تجلیل از این استادان برای نخستین بار تجلیل از خانواده قاری شهید حسین محمدی نیز از بخش‌های دیگر این مراسم خواهد بود.

اجرای این مراسم برعهده عباس سلیمی، پیشکسوت قرآنی کشورمان است، همچنین قاری برنامه سعید طوسی و تلاوت انتهای برنامه را یک قاری از کشور مصر بر عهده خواهند داشت.