  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

همگام با المپیک لندن/

جودوکار روس طلای المپیکی خود را به سیل‌زدگان کشورش اهدا کرد

جودوکار روس طلای المپیکی خود را به سیل‌زدگان کشورش اهدا کرد

"آرسن گالستیان" به عنوان اولین جودوکار طلایی تاریخ روسیه - پس از جدایی از شوروی - مدال خود را به سیل‌زدگان کشورش اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جودوکار 23 ساله که با برتری مقابل "ریشود سوبیروف" ازبکستانی، شگفتی همگان را برانگیخت، گفت: احساس فوق العاده‌ای دارم. این مدال برای من و به ویژه برای مردم سیل‌‍زده روسیه معنی بسیاری می‌دهد.

گالستیان برای رسیدن به فینال و کسب طلا راه دشواری را پشت سر گذاشت. این جودوکار ابتدا "چوی گوانگ - هیون" را شکست داد و سپس مقابل سوبیروف که یکی از بخت‌های مسلم کسب مدال طلا بود به برتری رسید. جودوکار روس در دیدار پایانی مقابل "هیوراکی هیراوکا" از ژاپن پیروز شد و مدال طلا گرفت.

گالستیان گفت: من تصور کسب این مدال را داشتم و همیشه امیدوار بوده‌ام. این مدال نشان می‌دهد که ورزش روسیه و ورزشکاران روسیه باید شماره یک باشند.

در سیلی که اوایل این ماه در جنوب روسیه به وقوع پیوست 171 نفر جان باختند و چهار هزار خانه آسیب دید.

کد مطلب 1660956

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