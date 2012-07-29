به گزارش خبرگزاری مهر، این جودوکار 23 ساله که با برتری مقابل "ریشود سوبیروف" ازبکستانی، شگفتی همگان را برانگیخت، گفت: احساس فوق العاده‌ای دارم. این مدال برای من و به ویژه برای مردم سیل‌‍زده روسیه معنی بسیاری می‌دهد.

گالستیان برای رسیدن به فینال و کسب طلا راه دشواری را پشت سر گذاشت. این جودوکار ابتدا "چوی گوانگ - هیون" را شکست داد و سپس مقابل سوبیروف که یکی از بخت‌های مسلم کسب مدال طلا بود به برتری رسید. جودوکار روس در دیدار پایانی مقابل "هیوراکی هیراوکا" از ژاپن پیروز شد و مدال طلا گرفت.

گالستیان گفت: من تصور کسب این مدال را داشتم و همیشه امیدوار بوده‌ام. این مدال نشان می‌دهد که ورزش روسیه و ورزشکاران روسیه باید شماره یک باشند.

در سیلی که اوایل این ماه در جنوب روسیه به وقوع پیوست 171 نفر جان باختند و چهار هزار خانه آسیب دید.