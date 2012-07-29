افزایش 12درصدی سرقت منزل در آذربایجان شرقی از آغاز ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قنبر مداحی ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: معمولاً وقوع سرقت در ماه مبارک رمضان افزایش می یابد که لازم است شهروندان با رعایت نکات ایمنی فرصت سوء استفاده از این ایام برای قانون شکنان را ندهند.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد پلیس آگاهی آذربایجان شرقی طی چهار ماه نخست امسال گفت: در این مدت 76 باند سرقت در استان شناسایی و متلاشی و 222 عضو این باندها دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند و به 951 سرقت اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی افزود: مهمترین باند متلاشی شده متعلق به باند سرقت خودروهای مدل بالا در تبریز بود که با شش نفر عامل اصلی 42 دستگاه خودرو را سرقت کرده بودند.

وی افزود: با همه این اوصاف میزان سرقت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 70 درصد، جرائم 72 درصد، وقوع قتل 12 درصد و تجاوز به عنف 53درصد کاهش یافته است.

مسئول کشف جرم فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: کشف جرائم مسلحانه و قتل در استان در این بازه زمانی نیز 100درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: سرقت وسایل داخل خودرو در آذربایجان شرقی بیشترین جرم رخ داده در استان است که در این مدت 22.4 درصد رشد یافته است.

سرهنگ مداحی افزود: در چهار ماه نخست امسال کالای قاچاق و ممنوعه به ارزش 650 میلیون تومان در آذربایجان شرقی کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی یادآور شد: میزان ارتکاب جرائم در شهرستان های مرند، مراغه، میانه و اهر کاهش چشمگیری نشان می دهد ضمن اینکه آذربایجان شرقی از نظر ضریب احساس امنیت در کشور رتبه دوم را در بین استان های کشور از آن خود کرده است.