طرح «مدیریت دانش» در لوله سازی اهواز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح شنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور در شرکت لوله سازی اهواز، رشد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی را منوط به رشد منابع انسانی در فراگیری مهارت دانست و اظهار کرد: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بهترین دلیل بر ضرورت توجه بیشتر به نیروی انسانی است زیرا یکی از بزرگترین سرمایه های کشورمان نیروی انسانی است.

کاظمی اضافه کرد: در شرکت لوله سازی اهواز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری با همت کارکنان، جهاد اقتصادی را تا مرز رسیدن به تولید ملی پایدار در حوزه صنعت تولید لوله ادامه دادیم و همواره کار و سرمایه ایرانی را رمز توانایی خود می دانیم از این رو در همین راستا طرحهای علمی متعددی را به منظور توسعه توامان علم و مهارت در شرکت کلید زدیم.



وی به راه اندازی مرکز علمی کاربردی در این شرکت اشاره کرد و گفت: راه اندازی این مرکز در نوع خود در صنایع استان خوزستان بی نظیر است و تاسیس آن با توجه به پتانسیل انسانی و تجهیزاتی موجود در لوله سازی اهواز ضروری به نظر می رسید.



کاظمی، طرح مدیریت دانش با هدف مستند سازی دانش پرسنل بازنشسته و شاغل به منظور انتقال دانش و تجربیات آنان به نسلهای آینده و جوانان شاغل در لوله سازی اهواز را از دیگر طرحهای علمی این شرکت ذکر کرد.



شرکت لوله سازی اهواز در سال 1346 توسط شرکت نفت وقت برای تولید لوله از قطر 24 تا 42 اینچ تاسیس شد تا بتواند تولید لوله های مورد نیاز نفت را تامین کند. ظرفیت این شرکت در ابتدای کار 900 هزار تن لوله در سال بود که سپس با توسعه فعالیتهای نفتی در خوزستان و نیاز به لوله های بیشتر، تولید این کارخانه نیز افزایش یافت.