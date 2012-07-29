احسان روزبهانی که در مسابقات جهانی بوکس صاحب سهمیه المپیک شد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن اظهار داشت: "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا اولین حریف من در المپیک است. این بوکسور هم مانند خودم در رقابتهای جهانی صاحب سهمیه شده است.
وی تصریح کرد: اطلاعات زیادی از این بوکسور کلمبیایی ندارم. البته از وقتی قرعه کشی مسابقات بوکس انجام شد تاکنون چند بار فیلم رقابتهای "جیسون مونروی وارلا" را دیدم و با کمک مربیان، عملکرد وی را آنالیز کردهام تا بتوانم در روز رقابت با شناخت بهتری روی رینگ قرار بگیرم.
بوکسور وزن 81- کیلوگرم ایران با ابراز امیدواری از اینکه نمایندگان بوکس ایران بتوانند عملکرد خوبی در بازیهای المپیک داشته باشند و به طلسم مدالآوری بوکس در المپیک پایان دهند، خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید نه من و نه هیچ یک از سه بوکسور دیگر در جریان بازیها کم کاری نمیکنیم. ما با تمام توان روی رینگ قرار میگیریم. به خصوص اینکه از نظر روحی هم در شرایط خوبی هستیم.
روزبهانی که برای نخستین بار موفق به کسب سهمیه المپیک شده است، یادآور شد: در صورتی که بتوانم در اولین رقابتم پیروز شوم باید برای مبارزه دوم که در جمع 16 بوکسور برتر برگزار میشود به مصاف حریفی از ترکیه بروم. در غیر این صورت از دور مسابقات کنار میروم.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز چهارم سیامین دوره بازیهای المپیک روز دوشنبه احسان روزبهانی در رقابتهای بوکس وزن 81- کیلوگرم به مصاف "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا میرود. این مبارزه در ورزشگاه "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا برگزار میشود.
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