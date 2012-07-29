احسان روزبهانی که در مسابقات جهانی بوکس صاحب سهمیه المپیک شد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن اظهار داشت: "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا اولین حریف من در المپیک است. این بوکسور هم مانند خودم در رقابت‏های جهانی صاحب سهمیه شده است.

وی تصریح کرد: اطلاعات زیادی از این بوکسور کلمبیایی ندارم. البته از وقتی قرعه کشی مسابقات بوکس انجام شد تاکنون چند بار فیلم رقابت‎های "جیسون مونروی وارلا" را دیدم و با کمک مربیان، عملکرد وی را آنالیز کرده‎ام تا بتوانم در روز رقابت با شناخت بهتری روی رینگ قرار بگیرم.

بوکسور وزن 81- کیلوگرم ایران با ابراز امیدواری از اینکه نمایندگان بوکس ایران بتوانند عملکرد خوبی در بازی‏های المپیک داشته باشند و به طلسم مدال‌آوری بوکس در المپیک پایان دهند، خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید نه من و نه هیچ یک از سه بوکسور دیگر در جریان بازی‌ها کم کاری نمی‎کنیم. ما با تمام توان روی رینگ قرار می‎گیریم. به خصوص اینکه از نظر روحی هم در شرایط خوبی هستیم.

روزبهانی که برای نخستین بار موفق به کسب سهمیه المپیک شده است، یادآور شد: در صورتی که بتوانم در اولین رقابتم پیروز شوم باید برای مبارزه دوم که در جمع 16 بوکسور برتر برگزار می‎شود به مصاف حریفی از ترکیه بروم. در غیر این صورت از دور مسابقات کنار می‎روم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز چهارم سی‏امین دوره بازی‌های المپیک روز دوشنبه احسان روزبهانی در رقابت‌های بوکس وزن 81- کیلوگرم به مصاف "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا می‎رود. این مبارزه در ورزشگاه "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا برگزار می‎شود.