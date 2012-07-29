  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

روزبهانی: کاملا آماده‎ام اما حریفم را نمی‏شناسم/ بوکسورها کم‌کاری نمی‎کنند

روزبهانی: کاملا آماده‎ام اما حریفم را نمی‏شناسم/ بوکسورها کم‌کاری نمی‎کنند

بوکسور وزن 81- کیلوگرم ایران در بازی‌های المپیک با تاکید بر اینکه برای آغاز رقابت‌هایش در این بازی‌ها آمادگی عالی دارد، گفت: تنها مشکلم این است که هیچ شناختی از حریفم ندارم.

احسان روزبهانی که در مسابقات جهانی بوکس صاحب سهمیه المپیک شد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن اظهار داشت: "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا اولین حریف من در المپیک است. این بوکسور هم مانند خودم در رقابت‏های جهانی صاحب سهمیه شده است.

وی تصریح کرد: اطلاعات زیادی از این بوکسور کلمبیایی ندارم. البته از وقتی قرعه کشی مسابقات بوکس انجام شد تاکنون چند بار فیلم رقابت‎های "جیسون مونروی وارلا" را دیدم و با کمک مربیان، عملکرد وی را آنالیز کرده‎ام تا بتوانم در روز رقابت با شناخت بهتری روی رینگ قرار بگیرم.

بوکسور وزن 81- کیلوگرم ایران با ابراز امیدواری از اینکه نمایندگان بوکس ایران بتوانند عملکرد خوبی در بازی‏های المپیک داشته باشند و به طلسم مدال‌آوری بوکس در المپیک پایان دهند، خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید نه من و نه هیچ یک از سه بوکسور دیگر در جریان بازی‌ها کم کاری نمی‎کنیم. ما با تمام توان روی رینگ قرار می‎گیریم. به خصوص اینکه از نظر روحی هم در شرایط خوبی هستیم.

روزبهانی که برای نخستین بار موفق به کسب سهمیه المپیک شده است، یادآور شد: در صورتی که بتوانم در اولین رقابتم پیروز شوم باید برای مبارزه دوم که در جمع 16 بوکسور برتر برگزار می‎شود به مصاف حریفی از ترکیه بروم. در غیر این صورت از دور مسابقات کنار می‎روم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز چهارم سی‏امین دوره بازی‌های المپیک روز دوشنبه احسان روزبهانی در رقابت‌های بوکس وزن 81- کیلوگرم به مصاف "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا می‎رود. این مبارزه در ورزشگاه "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا برگزار می‎شود.

کد مطلب 1660968

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