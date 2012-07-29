همایش "مساجد و جهان اسلام" دوم شهریور در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این همایش دوم شهریور ماه به مناسبت روز جهانی مساجد برگزار می شود.

وی بیان کرد: مسجد و بیداری اسلامی، جایگاه مساجد در اسلام، نقش مسجد الاقصی در جهان اسلام و اهمیت روز جهانی مساجد از مهم ترین محورهای این همایش است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه وبویراحمداهمیت و نقش مساجد در توسعه و گسترش دین اسلام، نقش مساجد در جذب و مشارکت جوانان، مساجد و ارتقای فرهنگ و مذهب، نقش مساجد در مقابله با دشمنان اسلام، مساجد مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی و پیوند مسجد، نماز، دعا و قرآن را از دیگر محورهای این همایش ملی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: مهلت ارسال مقالات به اولین همایش علمی"مساجد و جهان اسلام" 15 مردادماه جاری است و این مهلت تمدید نمی شود.

قاسمی یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه مساجد استان به نشانی www.kanoonmasajed.ir مراجعه کنند.