افزایش 44 درصدی کشفیات مواد مخدر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی، با اشاره به کشف 349 کیلوگرم انواع موادمخدر طی این مدت گفت: میزان کشف موادمخدر در این مدت 44 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

این مقام انتظامی ادامه داد: 515 قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر نیز در 4 ماهه نخست امسال توسط مأموران انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و تعداد دستگیر شدگان مبارزه با موادمخدر نیز 37 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به افزایش کشف موادمخدر صنعتی تصریح کرد: میزان کشف موادمخدر صنعتی نیز 50 درصد افزایش داشته است و 18 دستگاه وسیله نقلیه متعلق به قاچاقچیان طی این مدت توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

اجرای طرح تشدید فعالیتهای انتظامی در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از اجرای دومین مرحله طرح تشدید فعالیت‌های انتظامی در ماه مبارک رمضان طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی عارف نژاد، هدف از اجرای این طرح را ارتقاء ضریب امنیتی و پاکسازی نقاط آلوده عنوان کرد و گفت: اکیپ‌های عملیاتی متشکل از عوامل کلانتری و پاسگاهها و یگان امداد به نقاط از پیش تعیین شده اعزام و ضمن برخورد با جرائم مشهود موفقیت‌های خوبی نیز در این زمینه حاصل شد.

وی گفت: مأموران در اجرای این طرح 60 نفر از متهمان تحت تعقیب و همچنین مظنون به سرقت را دستگیر کردند، همچنین برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و مزاحم نیز در دستور کار مأموران انتظامی قرار داشت که با تلاش مأموران 62 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.