30 رشته مهارتی و فناوری در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر یکشنبه در جلسه روسای مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش تعداد کارآموزان در استان تصریح کرد: امسال تعداد رشته های آموزشی استان 30 رشته است که برای افزایش این رشته ها به خصوص در رشته هایی که در حال تعطیلی است، تلاش می کنیم.

وی با اشاره به شعار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: "هر ایرانی یک مهارت" شعار سازمان است تا جوانان آموزشهای لازم را برای ورود به بازار کار ببینند که در این راستا شبکه آموزش را در زندانهای استان نیز شروع کرده ایم.

صفری از تشدید نظارت بر آموزشگاه های آزاد خبر داد و اضافه کرد: توافقنامه ای با بازرسان برون سپاری برای بازدید از کیفیت آموزش در آموزشگاه های استان امضا شده تا اکیپی از بازرسان نحوه آموزش در آموزشگاه های سطح استان را بررسی کنند.

وی با اشاره به امضای توافقنامه با چهار نفر برای بازرسی از آموزشگاه های آزاد علمی استان ادامه داد: آموزشها باید طوری باشد که کارآموزان مهارت را به صورت مادام العمر یاد بگیرند و طبق بازرسیهای انجام شده مربیانی که اعتقادی به مادام العمر بودن آموزشها نداشته باشند از سیستم آموزش فنی و حرفه ای استان خارج می شوند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به برنامه های این سازمان برای سنجش صلاحیت علمی مدرسان یادآور شد: صلاحیت مربیان مورد سنجش قرار می گیرد تا مربیانی که از سطح سواد پایینی برخوردار هستند از سیستم خارج شوند.

صفری با اشاره به عملکرد آموزشی مراکز دولتی سازمانهای فنی و حرفه ای یادآور شد: در سال 90 شش میلیون نفر ساعت در مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان آموزشهای مهارتی برگزار شد و 22 هزار نفر مهارتهای مختلف را یاد گرفته اند.

وی از تحقق 100 درصدی آموزشهای مهارتی بخش دولتی در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: امسال آموزش مهارتی در بخش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 10 تا 20 درصد افزایش می یابد تا کارآموزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهند.