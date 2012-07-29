15 واحد صنفی و بهداشتی در زاهدان پلمپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ویژه پلمب و نصب پلاکارد بر سر درب واحدهای صنفی طی یک هفته گذشته، 15 واحد صنفی متخلف در سطح شهر زاهدان پلمب که پس از اجرای مجازات، جریمه موضوع محکومیت هفت فقره واحد صنفی متخلف وصول و منجر به فک پلمب شده و هشت واحد دیگر بدلیل عدم پرداخت جریمه همچنان پلمپ هستند.

یکی از این واحدها مطب پزشک است که در خیابان خیام فعالیت داشته است.

محکومیت واحدهای صنفی متخلف در تعزیرات حکومتی

در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه‌ ها و با توجه به گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت در سیستان و بلوچستان مبنی بر عدم رعایت ضوابط قیمت ‌گذاری از سوی چند واحد صنفی متخلف در این استان پرونده‌ هایی در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

در این راستا پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی، شعب یاد شده با توجه به مستندات موجود در پرونده‌ ها تخلفات انتسابی را محرز تشخیص و واحدهای متخلف را علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت و شکات محکوم کردند.