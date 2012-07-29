  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

فخری: کم تجربگی عامل باخت عابدینی شد/ مجتبی کمی ترسیده بود

فخری: کم تجربگی عامل باخت عابدینی شد/ مجتبی کمی ترسیده بود

مربی تیم ملی شمشیربازی ایران پس از شکست مجتبی عابدینی در بازی‌های المپیک 2012 گفت: مجتبی برابر حریفش کمی ترسیده بود و همین امر یکی از عوامل شکست او بود.

پیمان فخری که پس از شکست امروز یکشنبه مجتبی عابدنیی برابر حریف رومانیایی با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در محل سالن شمشیربازی ورزشگاه اکسل گفتگو می‌کرد ضمن اشاره به عملکرد خوب تنها نماینده ایران در این رشته گفت: به نظر من وقتی مجتبی از حریفش پیش افتاد باید ریسک می‌کرد و با همان روند مسابقه را ادامه می‌داد. من این نکته را به او گفتم اما اثری نداشت.

مربی تیم ملی شمشیربازی با بیان اینکه عابدینی برابر حریف رومانیایی کمی ترسیده بود، ادامه داد: سطح مسابقات المپیک و فضایی که در سالن وجود دارد باعث شد او کمی بترسد و با استرس کار را دنبال کند. در حالی که اگر با همان روش قبلی به کار ادامه می‌داد می‌توانست برابر این بازیکن به پیروزی برسد.

پیمان فخری با بیان اینکه مصدومیتی که چند روز پیش نصیب مجتبی عابدینی شد روی کار او تاثیر منفی گذاشت، ادامه داد: با این حال او عملکرد بسیار خوبی داشت و این بازی تجربه بزرگی شد تا بتواند در رقابت‌های پیش رو و خصوصا بازی‌های آسیایی کره جنوبی به نتایج بهتری دست پیدا کند.

کد مطلب 1660975

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