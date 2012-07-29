به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، علیرضا مرتضایی به عنوان یکی از اعضای کمیته فوتسال این فدراسیون منصوب شد.

کفاشیان همچنین همزمان با مرتضایی، حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران، علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد و علیرضا مرادحاجتی را نیز به عنوان اعضای کمیته فوتسال معرفی کرد.

در حکم مرتضایی آمده است: با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون براساس ماده 47 اساسنامه و به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش سایر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون در سطوح فوتسال باشیم. موفقیت و بهروزی روزافزنتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.