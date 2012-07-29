سارقان نان خشک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر 10 محور قم-اراک بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه تریلی با بار نان خشک واژگون شده و هفت نفر نیز با یک دستگاه خودروی وانت پیکان در حال سرقت بار تریلی بودند که در نهایت توسط ماموران دستگیر شدند.

حضور فرمانده انتظامی استان قم در سامانه 197

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در راستای پاسخگویی مسئولان انتظامی استان در خصوص مسائل و مشکلات انتظامی و ترافیکی شهروندان، فرمانده انتظامی استان قم در سامانه 197 حضور خواهد یافت.

سرهنگ فاضل نیا ادامه داد: سردار مجتبایی روز دوشنبه 9 مرداد ماه از ساعت هشت تا 10 صبح در دفتر نظارت همگانی 197 حضور خواهد یافت.

دیدار چهره به چهره با فرمانده انتظامی استان

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم افزود:‌ شهروندان می توانند انتقاد، شکایت، پیشنهاد و یا تقدیر از کارکنان نیروی انتظامی را با سامانه 197 در میان گذاشته و در صورت تمایل به صورت حضوری در تاریخ مذکور به دفتر نظارت همگانی 197 واقع در خیابان انقلاب، کوچه 48، مجتمع یاس مراجعه و در دیدار چهره به چهره با فرمانده انتظامی استان ملاقات و نسبت به رفع مشکلات انتظامی خود اقدام کنند.