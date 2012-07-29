کارگروه اصلاح قانون بودجه 91 در مجلس تشکیل شد

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه بحث اصلاح بودجه 91 و تنظیم جدید آن این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه آغاز می شود، گفت: در گفتگوهایی که بین دولت و مجلس برای انجام این کار شده است، با استقبال دولت مواجه شدیم هرچند دولت معتقد است برای تنظیم جدید بودجه، نیاز به طرح و لایحه نیست و خود راسا اقدام به تعیین اولویت ها می کند.

وی گفت: تقریبا بیش از یک سوم سال گذشته است و از هر جایی ضرر برگردد به نفع است. می توانیم بودجه را بر اساس اولویت ها و ماههای باقی مانده سال تنظیم کنیم و در این صورت از منابع استفاده بهینه می کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه خاطرنشان کرد: برای به نتیجه رسیدن در تنظیم مجدد بودجه 91 یا دولت لایحه می دهد یا در صورت عدم ارائه لایحه ، مجلس طرحی تنظیم خواهد کرد. کارگروهی نیز در کمیسیون بودجه مجلس تنظیم شده تا کار هرچه سریع تر پیش برود. این کارگروه کار خود را این هفته آغاز می کند و امیدوارم خیلی زود به نتیجه برسیم.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که کدام بخش های بودجه احتمالا اصلاح خواهد شد، گفت: ما می خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش بینی های واقع بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت بندی کنیم. دولت می گوید خودم این کار را انجام می دهم و نیاز به طرح نیست. اما به نظر ما حتما طرح یا لایحه نیاز است زیرا تغییرات بودجه تا حدی امکان پذیر است اگر بیشتر از سقف مشخصی باشد نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد.