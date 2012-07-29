ترکیه درگیر سوریه شده است/نمی خواهیم گرفتار باتلاق شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از موضع کشورش در قبال سوریه گفت: ترکیه هم اکنون کشوری است که درگیر بحران سوریه شده است.

وی افزود: نمی خواهیم که مردم کشورمان بهای منافع کشورهای غربی را بپردازند. نمی خواهیم که گرفتار باتلاق شویم و خلاصه در پی جنگ افروزی نیستیم.

کمال قلیچدار اوغلو موضع حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه را همانند تیراندازی به پرنده دیگری با اسلحه یک شخص دیگر توصیف کرد.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه تاکید کرد: تعحب می کنم که حزب عدالت و توسعه هم اکنون به اندیشه دیگر کشورها در قبال سوریه می اندیشد و شایسته ترکیه نیست که از آن به عنوان کشوری یاد کرد که متناقض رفتار می کند.

الحیات نیز در گزارشی به نقل از کمال قلیچدار اوغلو می نویسد: تحولات سوریه با توجه به اینکه تلاشها برای تاسیس کشور کردها در جریان است، در نهایت به نفع اسرائیل تمام می شود.

به گفته رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، سیاست آنکارا بر کنار زدن "بشار اسد" از قدرت تمرکز پیدا کرده، بدون آنکه آنها از عواقب این مسئله آگاه باشند.

قلیچدار اوغلو با تاکید بر اینکه سیاست خارجی ترکیه هم اکنون به دور از عقلانیت است، افزود: سوریه برای روسیه اهمیت ویژه ای دارد که آنها (دولت ترکیه) به این مسئله نیز بی توجه هستند. در واقع آنها نمی دانند که دست به چه اقداماتی می زنند.

خاطرنشان می شود برخی گزارشها حاکی از آن است که نیروهای حزب کارگران کردستان از نقاط مرزی سوریه وارد ترکیه شده اند.