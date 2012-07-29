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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

به همت موسسه امین درمالزی؛

انتشار کتاب جامعه شناسی برای دانش آموزان مسلمان به زبان انگلیسی

انتشار کتاب جامعه شناسی برای دانش آموزان مسلمان به زبان انگلیسی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: کتاب جامعه شناسی برای دانش آموزان مسلمان (Sociology for Muslin Students) تهیه شده توسط شجاع علی میرزا توسط موسسه پژوهشی امین در مالزی به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشر این کتاب در راستای تولید و ارائه آثار اسلامی فاخر پژوهشی و آموزشی اندیشمندان مسلمان در عرصه بین‌الملل می باشد.

بر اساس این گزارش ، اندیشمندان و متفکرین اجتماعی تاکنون با مبانی و نظریه ها و چارچوب های پدیدارشناسانه و رفتارشناسانه به بررسی مسایل اجتماعی پرداخته اند اما در این کتاب، تلاش شده است تا با رویکردی متفاوت و با بهره گیری از منظری اسلامی نظریات و چارچوب های جدیدی را در حوزه جامعه شناسی ارائه گردد.

این کتاب در سه بخش عمده علوم اجتماعی، جهان اجتماعی و دانش اجتماعی در 136 صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 1660986

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