انتشار کتاب جامعه شناسی برای دانش آموزان مسلمان به زبان انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشر این کتاب در راستای تولید و ارائه آثار اسلامی فاخر پژوهشی و آموزشی اندیشمندان مسلمان در عرصه بین‌الملل می باشد.

بر اساس این گزارش ، اندیشمندان و متفکرین اجتماعی تاکنون با مبانی و نظریه ها و چارچوب های پدیدارشناسانه و رفتارشناسانه به بررسی مسایل اجتماعی پرداخته اند اما در این کتاب، تلاش شده است تا با رویکردی متفاوت و با بهره گیری از منظری اسلامی نظریات و چارچوب های جدیدی را در حوزه جامعه شناسی ارائه گردد.

این کتاب در سه بخش عمده علوم اجتماعی، جهان اجتماعی و دانش اجتماعی در 136 صفحه منتشر شده است.