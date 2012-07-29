پاسخگویی روزانه به 10 هزار سوال توسط مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

حجت الاسلام علی مخدوم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت های این مرکز درزمینه پاسخگویی به شبهات دینی، اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 10 هزار سوال توسط این مرکز به طور مستقیم پاسخ داده می شود و پاسخگویی فقط به صورت غیر حضوری است.

وی با اشاره به نحوه پاسخگویی به سوالات دینی توسط این مرکز، افزود: فراوانی پرسش ها در مناسبت ها و مسیرهای ارتباطی که شامل مسیرهای تلفنی، اینترنتی و پیامکی است، متفاوت است، اما درعین حال این کار در زمان مشخص سنجش می شود.



مخدومی با بیان ساعات پاسخگویی به سوالات دینی ادامه داد: پاسخگویی تلفنی صبح ها از ساعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 20 و پاسخگویی پیامکی به سوالات احکام شرعی درهمه ساعات انجام می شود.



وی با بیان اینکه این مرکز در حال حاضر تنها در اصفهان شعبه دارد، پیرامون زمان پاسخگویی به سوالات آنلاین و اینترنتی، تاکید کرد: پاسخگویی آنلاین و اینترتی بعد از ظهر تا نیمه شب و پاسخگویی تالارهای گفتگو در همه ساعات به صورت گفتگوی غیر زنده صورت می گیرد.