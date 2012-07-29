افزایش 12 درصدی ولادت در چهارماهه نخست امسال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله عسکری گفت: تعداد 2145 واقعه ولادت در تیرماه سال جاری در استان قم به ثبت رسیده است که 2132 مورد از آن مربوط به حوزه شهری و 13 مورد مربوط به حوزه روستایی است.
وی افزود: از کل ولادت های تیرماه سال جاری 1092 مورد مربوط به پسران و 1053 مورد مربوط به دختران بوده است.
مدیر کل ثبت احوال استان قم با اشاره به 499 مورد واقعه ثبتی فوت در تیرماه سال جاری اظهار داشت: از کل وفات ثبتی در تیرماه سال جاری تعداد 481 مورد در حوزه شهری و 18 مورد در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به رشد 12 درصدی وفات نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته گفت: در چهار ماهه نخست امسال 1899 مورد و در مدت مشابه سال گذشته 1699 مورد وفات به ثبت رسیده است.
عسکری در ادامه اظهار داشت: از 499 مورد وفات ثبتی در استان قم 268 مورد مربوط به وفات مردان و 231 مورد مربوط به وفات زنان می باشد.
ثبت 1471 ازدواج و 206 طلاق طی تیرماه در قم
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعداد 1471 واقعه ازدواج در تیرماه سالجاری در استان قم به ثبت رسیده است که از این تعداد 1462 مورد در حوزه شهری و 9 مورد در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.
مدیر کل ثبت احوال قم افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری 4691 مورد ازدواج و در 4 ماهه نخست سال 90 تعداد 4779 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که این آمار کاهش 2 درصدی ازدواج در این مدت زمان را نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به 206 مورد طلاق ثبت شده در تیرماه سال جاری گفت: از این تعداد طلاق 195 مورد مربوط به حوزه شهری و 11 مورد مربوط به حوزه روستایی بوده است.
عسکری در پایان گفت: با توجه به 796 مورد طلاق ثبتی در 4 ماهه نخست امسال و 827 مورد طلاق ثبت شده در چهار ماهه نخست سال گذشته خوشبختانه در واقعه حیاتی طلاق با کاهش 4 درصدی مواجه بوده ایم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان قم از افزایش 12 درصدی ولادت در چهارماهه نخست سال جاری نسبت بمدت مشابه سال گذشته در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله عسکری گفت: تعداد 2145 واقعه ولادت در تیرماه سال جاری در استان قم به ثبت رسیده است که 2132 مورد از آن مربوط به حوزه شهری و 13 مورد مربوط به حوزه روستایی است.
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