افزایش 12 درصدی ولادت در چهارماهه نخست امسال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله عسکری گفت: تعداد 2145 واقعه ولادت در تیرماه سال جاری در استان قم به ثبت رسیده است که 2132 مورد از آن مربوط به حوزه شهری و 13 مورد مربوط به حوزه روستایی است.



وی افزود: از کل ولادت های تیرماه سال جاری 1092 مورد مربوط به پسران و 1053 مورد مربوط به دختران بوده است.



مدیر کل ثبت احوال استان قم با اشاره به 499 مورد واقعه ثبتی فوت در تیرماه سال جاری اظهار داشت: از کل وفات ثبتی در تیرماه سال جاری تعداد 481 مورد در حوزه شهری و 18 مورد در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.



وی با اشاره به رشد 12 درصدی وفات نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته گفت: در چهار ماهه نخست امسال 1899 مورد و در مدت مشابه سال گذشته 1699 مورد وفات به ثبت رسیده است.



عسکری در ادامه اظهار داشت: از 499 مورد وفات ثبتی در استان قم 268 مورد مربوط به وفات مردان و 231 مورد مربوط به وفات زنان می باشد.



ثبت 1471 ازدواج و 206 طلاق طی تیرماه در قم



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعداد 1471 واقعه ازدواج در تیرماه سالجاری در استان قم به ثبت رسیده است که از این تعداد 1462 مورد در حوزه شهری و 9 مورد در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.



مدیر کل ثبت احوال قم افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری 4691 مورد ازدواج و در 4 ماهه نخست سال 90 تعداد 4779 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که این آمار کاهش 2 درصدی ازدواج در این مدت زمان را نشان میدهد.



وی در ادامه با اشاره به 206 مورد طلاق ثبت شده در تیرماه سال جاری گفت: از این تعداد طلاق 195 مورد مربوط به حوزه شهری و 11 مورد مربوط به حوزه روستایی بوده است.



عسکری در پایان گفت: با توجه به 796 مورد طلاق ثبتی در 4 ماهه نخست امسال و 827 مورد طلاق ثبت شده در چهار ماهه نخست سال گذشته خوشبختانه در واقعه حیاتی طلاق با کاهش 4 درصدی مواجه بوده ایم.

