بوستان ولایت میزبان مدیران محیط زیست پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران در نشستی خبری با اشاره به اینکه بعد از اجلاس کشورهای غیر متعهد در تهران دومین جشنوارمحیط زیست با محوریت مدیریت پسماند با حضور شرکتها،سازمانها و معاونتهای حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بوستان ولایت برگزار می شود.

وی افزود: اولویت دار شدن محیط زیست در اجرای برنامه های شهرداری اقدام جدی است که در دستور کار گرفته است برای نمونه بهبود وضعیت رفت و روب (پاکسازی)، مدیریت پسماند و بحث تفکیک زباله از مبدا و تغییر قرارداد پیمانکاران از جمله برنامه هایی است که در دستور کار مدیریت خدمات شهری قرار دارد.

حیدرزاده با اشاره به ناپاکیزه بودن برخی از مناطق و گسترش جانوران موذی شهری اظهار داشت: مدیریت شهری نیازمند تغییرات جدی در برنامه ریزی در این حوزه ها است و برای رسیدن به این اهداف نیازمند برنامه ریزی و آموزش هستیم که برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه یکی از شیوه های آموزش غیر مستقیم است.

به گفته رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران برگزاری دومین جشنواره محیط زیست شهری در پارک ولایت باعث فعال شدن پتانسیل جنوب شهر می شود. با این حال پر کردن اوقات فراغت مردم و در کنار آن آموزش و اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست شهری از دغدغه های مدیریت شهری است.

وی با تا کید بر اینکه سازمانهای باهوش با استفاده از فرصت اوقات فراغت ابزار انتقال مفاهیم را به شهروندان را فراهم می کنند افزود: در جشنواره محیط زیست شهری با محوریت مدیریت پسماند نیازمند مشارکت عمومی مردم هستیم چرا که بدون حضور فعال و مشارکت مردم بسیاری از برنامه ها بی نتیجه می ماند.

حیدر زاده به صرفه جویی در مصرف منابع مالی برای برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: بانک شهر، فروشگاه شهروند، میادین میوه و تره بار در طول برگزاری نمایشگاه و جشنواره محیط زیست غرفه دارندکه می توانند در این مدت حتی خدمات مخصوص را به شهروندان شرکت کننده ارائه دهند.

آغاز جشنواره12 شهریور در بوستان ولایت

همچنین در این نشست دبیر برگزاری دومین جشنواره محیط زیست گفت: با توجه به تاکید شهردار تهران مبنی بر اولویت دار بودن محیط زیست در مدیریت شهر این جشنواره با حضور مناطق 22 گانه در روز 12 شهریور در بوستان ولایت برگزار می شود.

بهمن پاسبان با اشاره به مختصات جغرافیایی محل برگزاری نمایشگاه و جشنواره محیط زیست افزود: ضلع شمال غربی بوستان ولایت آغاز شکل گیری غرفه ها است و تا ضلع جنوب غربی بوستان ولایت این نمایشگاه امتداد دارد.

وی تاکید کرد: مناطق 22 گانه و همه سازمانها و زیر مجموعه ها و معاونت های شهرداری و موسسات خصوصی و به خصوص سازمانهای مردم نهاد محیط زیست شهر تهران در این جشنواره حضور دارند.

پاسبان اضافه کرد: این جشنواره باکمترین هزینه طراحی و اجرا می شود. هر غرفه 150 متر مساحت دارد و در طول برگزاری شبانه این جشنواره از ساعات غروب تا نیمه های شب جنگ های شادی و برنامه استیج کودکان و نوجوانان و برنامه هایی برای بزرگسالان تدارک دیده شده است. در این جشنواره هنرمندان برجسته کشور شرکت می کنند و جوایزی از جمله هر شب در میان یک خودروی پراید به شهروندان هدیه خواهد شد.