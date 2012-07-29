البرزیها در ساخت حرم حبیب بن مظاهر مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تک زارع در نخستین جلسه ستاد عتبات عالیات شهرستان ساوجبلاغ که ظهر یکشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به مشارکت مردم استان البرز برای ساخت ضریح حبیب بن مظاهر در کشور عراق گفت: ساخت این ضریح که به دست هنرمندان کشورمان در این استان در حال انجام است، نزدیک به سه و نیم میلیارد تومان هزینه در بر دارد.



وی یادآور شد:500 میلیون تومان از هزینه ساخت این ضریح مطهر از سوی خیران ساوجبلاغی و ستاد بازسازی این شهرستان تامین می شود.



تک زارع همچنین در خصوص نوع و میزان مصالح به کار رفته این ضریح افزود: در ساخت این ضریح چهار کیلو گرم طلا، هزار کیلو گرم نقره و 600 کیلوگرم مس به کار رفته است.



مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات ساوجبلاغ همچنین گفت: شماره حساب 86240041 ستاد بازسازی عتبات عالیات ساوجبلاغ نزد بانک تجارت برای واریز کمک های نقدی مردم خیر در نظر گرفته شده است.



وی ابراز امیدواری کرد که مردم شهرستان ساوجبلاغ بار دیگر با مشارکت در ساخت این ضریح، ارادت خود را به خاندان اهل بیت نشان دهند.

