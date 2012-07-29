428 پروژه گلستان نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: از کل اعتبارات استان مبلغ 150 میلیارد ریال در قالب 856 پروژه توزیع می شود که میانگین پروژه ها را از 62 درصد به 77 درصد می رساند.

وی افزود: 64 درصد از اعتبارات به مبلغ 932 میلیارد ریال به 428 پروژه نیمه تمام استان اختصاص می یابد که 50 درصد پروژه ها را شامل می شود.

غلامی ادامه داد: 31درصد از اعتبارات به مبلغ 450 میلیارد ریال به 387 پروژه مستمر استان اختصاص می یابد که 45 درصد پرو ژه ها را شامل می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان اذعان داشت: پنج درصد از اعتبارات به مبلغ 78میلیارد ریال به 41 پروژه جدید استان اختصاص می یابد که 4.8 درصد پروژه ها را شامل می شود.

وی ادامه داد: از جهت دیگر می توان گفت، 19 درصد اعتبارات که بالغ بر 273 میلیارد ریال است به پروژه های با پیشرفت فیزیکی 75 تا 100 درصد اختصاص می یابد که شامل 157 پروژه می شود.

غلامی اضافه کرد: 16 درصد اعتبارات که بالغ بر 236 میلیارد ریال است به پروژه های با پیشرفت فیزیکی 50 تا 75 درصد اختصاص می یابد که شامل 93 پروژه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار اظهار داشت: 27 درصد اعتبارات که بالغ بر 397 میلیارد ریال است به پروژه های با پیشرفت فیزیکی 25 تا 50 درصد اختصاص می یابد که شامل 172 پروژه می شود.

وی در ادامه گفت: 38 درصد اعتبارات که بالغ بر 554 میلیارد ریال است به پروژه های با پیشرفت فیزیکی 0 تا 25 درصد اختصاص می یابد که شامل 434 پروژه می شود.

غلامی یادآور شد: اعتبار هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف است، استان در حال حرکت به سوی تامین حداقل زیرساخت های لازم و تولید محوری است.

وی تصریح کرد: شرایط حاکم بر بودجه گاهی سبب می شود تا رسیدن به اهداف سخت تر شود.