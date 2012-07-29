بهره مندی 130 هزار گردشگر تابستانه از خدمات هلال احمر مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور افزود: در این مدت بیش از 85 هزار بروشور و بسته اطلاع رسانی توزیع و شش هزار و 500 نفر از خدمات خیمه های نماز این جمعیت استفاده کردند.

وی اظهار داشت: در بخش ارائه خدمات امدادی از 15تیرماه تا هشتم مرداد ماه جاری به بیش از 724حادثه جاده ای، ساحلی، شهری، کوهستانی، سیل و آبگرفتگی، رانش زمین، هوایی و زمین لرزه خدمات امدادی مورد نیاز ارائه شد.

ولی پور گفت:ارائه خدمت به 39 حادثه ساحلی و نجات 36 نفر از مغروقین و انتقال 28 نفر از مصدومان به مراکز درمانی از دیگر خدمات ارائه شده جمعیت هلال احمر استان بوده است.

20 هزار مازنی در صندوق بیمه درمان ایرانیان

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: از ابتدای طرح تا کنون نزدیک به 20 هزار نفر به جمعیت صندوق بیمه درمان ایرانیان جهت دریافت خدمات پزشک خانوادۀ شهری افزوده شد.

یحیی صالح طبری با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی پزشک خانوادۀ شهری و نظام ارجاع سازمانهای بیمه گر به دبیری این اداره کل اعلام کرد: 10 جلسه اتاق فکر، چهار برنامه زندۀ تلویزیونی، شش برنام مستقیم رادیویی، 17 برنامه رادیویی مشارکتی و 30 تیزر تبلیغاتی ویژه جهت فرهنگ سازی و معرفی این طرح در استان انجام شد.

وی افزود: مازندران پس از تهران، فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان چهارمین استان کشور بوده که طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در آن اجرایی شد.

شرکت بیش از 5 هزار فرهنگی بابل در طرح ضیافت نور



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بابل گفت: در طرح ضیافت نور از خانواده های فرهنگیان و بازنشسته ها برای شرکت در مراسم ضیافت افطار دعوت می شود.

حجت الله میرزاپور بیان داشت: به منظور اجرای شایسته این طرح با همکاری مدیران مجتمع ها و مراکز آموزشی ثبت نام فرهنگیان در این طرح آغاز شد.

وی افزود: پیش بینی می شود بیش از پنج هزار فرهنگی در طرح ضیافت نور شرکت کنند.







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