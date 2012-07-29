مخالفانی که دستشان به خون مردم آلوده نباشد به سرعت آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که ظهر امروز وارد تهران شده است، در نشست خبری خود با وزیر امور خارجه کشورمان که در وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که تروریست هایی که اکنون در سوریه بازداشت شده اند، از چه کشورهایی هستند و سوریه قصد دارد چه اقداماتی در مورد این تروریست ها انجام دهد، گفت: در مورد اتباع کشورهای تروریستی که از طریق مرزها وارد سوریه شده اند باید بگویم که گروهی از مرز ترکیه وارد کشور شدند و گروه هایی نیز از لیبی و تونس و همچنین افرادی هم از مصر به سوریه آمده اند.

وی با اشاره به گروهی که از عراق وارد سوریه شده اند، بیان کرد: گروهی که از خود عراق هستند دستگیر شده اند و تعدادی از آنها جزء تشکیلات القاعده هستند.

وی همچنین اظهار داشت: بیگانگانی نیز تحت عنوان خبرنگار وارد کشور می شوند در حالیکه خبرنگار نیستند.

المعلم گفت: آن عده ای که در سوریه بازداشت می شوند کسانی هستند که سلاح بدست گرفته اند و در برابر نیروهای ارتش و دولت مبارزه مسلحانه کرده اند.

وی با تاکید بر این امر که قانون مبارزه با تروریست را در مورد این افراد اجرا می کنیم، خاطر نشان کرد: هر کسی که سلاح خود را به زمین بگذارد و خود را تسلیم کند و دستش به خون کسی آلوده نباشد به سرعت آزاد می‌شود.

وزیر امور خارجه سوریه خاطر نشان کرد: هر کسی هم که می خواهد می تواند گفتگو کند چراکه این افراد نیز خواسته هایی دارند و خواسته های آنها را بررسی می کنیم و در صورتیکه مشروع باشد، پاسخ مثبت می دهیم.