مهاجم تیم ملی سوریه در تمرینات نفت آبادان شرکت می کند

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون گزینه های خارجی متعددی برای تقویت خط حمله تیم فوتبال صنعت نفت با این باشگاه مذاکره کرده اند که در نهایت با «راجا رافع» مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه به توافق ابتدایی دست یافتیم.

وی با اشاره به اینکه توافق مورد نظر با این مهاجم آسیایی به دست آمده، تصریح کرد: قرار است این بازیکن امروز در تمرینات ما شرکت کند و در صورت تائید نهایی از سوی سرمربی تیم، با باشگاه صنعت نفت برای حضور در لیگ برتر باشگاه های کشور قراداد رسمی منعقد می کند.



خلیلی نیا با اشاره به اینکه این بازیکن امروز وارد آبادان شده است، عنوان کرد: تمرینات تیم بعد از افطار آغاز می شود و این بازیکن فرصت می کند در این تمرینات شرکت کند.



سخنگوی باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: راجا رافع 29 سال سن دارد و در تیم المجد سوریه بازی می کند.



تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بعد از رفتن فونیکه سی در خط حمله با کمبود مهره تمام کننده مواجه شده به گونه ای که در دو بازی گذشته هیچ یک از مهاجمان این تیم موفق به گلزنی نشده اند.