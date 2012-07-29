دامپزشکی نقش خود را در حیطه وظایفش به خوبی ایفا میکند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تقی خلفاپور فرماندار شهرستان میانه امروز یکشنبه در بازدید از اداره کل دامپزشکی استان و نشست مشترک با دکتر بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان گفت: دامپزشکی نقش خود را در حیطه وظایفش به خوبی ایفا می نماید.



وی افزود دامپزشکی در شرایط بحران فراتر از حوزه وظیفه خود عمل می نماید و با کنترل ورود و خروج و واردات و صادرات دام ، طیور و سایر فراورده های خام دامی می تواند نقش مهمی در سلامت غذایی مردم و تنظیم بازار داشته باشد.



فرماندار میانه ضمن تقدیر از فعایتهای شبکه دامپزشکی شهرستان افزود: در راستای فعالیتهای کمیته تنظیم بازار در شهرستان میانه، مجموعه شبکه دامپزشکی شهرستان همکاری و تعامل موثری با فرمانداری و سایر ارگانهای ذیربط دارد.



دکتر بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان ضمن تقدیر از حمایتهای فرمانداری شهرستان میانه از فعالیتهای شبکه دامپزشکی شهرستان ، آمادگی خود را در خصوص هرگونه همکاری و هماهنگی با فرمانداری شهرستان در خصوص تنظیم بازار فراورده های خام دامی به عنوان یکی از اعضای کمیته تنظیم بازار استان اعلام نمود.



وی با اشاره به فعالیتهای اداره کل دامپزشکی استان ،وضعیت این استان را از لحاظ سلامت دام و طیور مطلوب دانست و گفت:هیچگونه بیماری خطرناک و تهدید کننده ای در این صنعت وجود ندارد.



مدیر کل دامپزشکی استان تاکید کرد: فرآورده های خام دامی تحت نظارت دامپزشکی از نظر شرعی و بهداشتی کاملا سالم بوده و مردم عزیز استان با اطمینان خاطر این فرآورده ها را مصرف نمایند.