به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآنی حوزههای علمیه خواهران با هدف زمینهسازی جهت افزایش انس طلاب با قرآن مجید و افزایش فعالیتهای قرآنی، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای طلاب در زمینه علوم قرآنی، تامین برخی از نیازهای طلاب در زمینه آشنایی با مفاهیم عمیق قرآن، کشف استعدادهای درخشان و نخبگان قرآنی در میان طلاب، توسعه فرهنگی غنی قرآنی در سطح عالی بین طلاب و هماهنگسازی فعالیتهای قرآنی در مدارس برگزار میشود.
مخاطبان این مسابقات طلاب پایههای اول تا پنجم دیپلم و پایههای سوم تا هفتم سیکل دوره عمومی (کارشناسی) هستند و این مسابقات شامل حفظ ترتیبی، حفظ موضوعی، قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی و مقالهنویسی و ارائه آثار ادبی و هنری میشود.
حفظ ترتیبی قرآن کریم در دو مرحله استانی و کشوری برگزار میشود که این مسابقه در سه رده حفظ کل، نصف و ثلث قرآن کریم و هر کدام همراه ترجمه در 10 آبانماه برگزار خواهد شد.
مسابقات قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و حفظ و تفسیر موضوعی در سه مرحله مدرسهای، استانی و کشوری برگزار میشود که مسابقه قرائت به کل قرآن کریم اختصاص دارد و به روش ترتیل بدون صوت و لحن اجرا میشود.
مسابقه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم نیز در میان طلاب پایه دوم دیپلم و چهارم سیکل برگزار میشود و تفسیر ترتیبی نیز به تفسیر سورههای یس، حجرات، عنکبوت، لقمان، قصص و اسرا اختصاص دارد که ویژه طلاب سه دیپلم و پنج سیکل است.
مسابقه اشراق نیز مربوط به حفظ موضوعی آیات و روایات همراه با تفسیر است که این مسابقه در میان طلاب پایه چهارم دیپلم و ششم سیکل برگزار میشود.
به گزارش مهر، مرحله مدرسهای مسابقات قرائت، نسیم قرآن، تبیان و اشراق از ابتدای مهرماه تا پایان سال 91 اجرا خواهد شد و در رشته قرائت تنها دو نفر از کل شرکت کنندگان رشته قرائت در مرحله مدرسهای، مشروط به کسب امتیاز حداقل 85 درصد، به مرحله استانی راه می یابند و در سایر رشتهها، تمام شرکتکنندگان در همان رشته، مشروط به کسب امتیاز حداقل 85 درصد از مجموع امتیازات مرحله مدرسهای ، به مرحله استانی راه خواهند یافت.
معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اعلام کرد که با توجه به ایجاد زمینه حضور و مشارکت همه طلاب در این رقابت سالم، طلابی که در سالهای گذشته در رشتههای حفظ ترتیبی و قرائت قرآن، حائز رتبه شدهاند، تا 3 سال، امکان شرکت در همان رشته را نخواهند داشت.
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