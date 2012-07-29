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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

دستورالعمل مسابقات قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران ابلاغ شد

دستورالعمل مسابقات قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران ابلاغ شد

دستورالعمل مسابقات قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران از سوی معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران با هدف زمینه‌سازی جهت افزایش انس طلاب با قرآن مجید و افزایش فعالیت‌های قرآنی، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای طلاب در زمینه علوم قرآنی، تامین برخی از نیازهای طلاب در زمینه آشنایی با مفاهیم عمیق قرآن، کشف استعدادهای درخشان و نخبگان قرآنی در میان طلاب، ‌توسعه فرهنگی غنی قرآنی در سطح عالی بین طلاب و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های قرآنی در مدارس برگزار می‌شود.

مخاطبان این مسابقات طلاب پایه‌های اول تا پنجم دیپلم و پایه‌های سوم تا هفتم سیکل دوره عمومی (کارشناسی) هستند و این مسابقات شامل حفظ ترتیبی، حفظ موضوعی، قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی و مقاله‌نویسی و ارائه آثار ادبی و هنری می‌شود.

حفظ ترتیبی قرآن کریم در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود که این مسابقه در سه رده حفظ کل، نصف و ثلث قرآن کریم و هر کدام همراه ترجمه در 10 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

مسابقات قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و حفظ و تفسیر موضوعی در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود که مسابقه قرائت به کل قرآن کریم اختصاص دارد و به روش ترتیل بدون صوت و لحن اجرا می‌شود.

مسابقه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم نیز در میان طلاب پایه دوم دیپلم و چهارم سیکل برگزار می‌شود و تفسیر ترتیبی نیز به تفسیر سوره‌های یس، حجرات، عنکبوت، لقمان، قصص و اسرا اختصاص دارد که ویژه طلاب سه دیپلم و پنج سیکل است.

مسابقه اشراق نیز مربوط به حفظ موضوعی آیات و روایات همراه با تفسیر است که این مسابقه در میان طلاب پایه چهارم دیپلم و ششم سیکل برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، مرحله مدرسه‌ای مسابقات قرائت، نسیم قرآن، تبیان و اشراق از ابتدای مهرماه تا پایان سال 91 اجرا خواهد شد و در رشته قرائت تنها دو نفر از کل شرکت کنندگان رشته قرائت در مرحله مدرسه‌ای، مشروط به کسب امتیاز حداقل 85 درصد، به مرحله استانی راه می یابند و در سایر رشته‌ها، تمام شرکت‌کنندگان در همان رشته، مشروط به کسب امتیاز حداقل 85 درصد از مجموع امتیازات مرحله مدرسه‌ای ، به مرحله استانی راه خواهند یافت.

معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد که با توجه به ایجاد زمینه حضور و مشارکت همه طلاب در این رقابت سالم، طلابی که در سال‌های گذشته در رشته‌های حفظ ترتیبی و قرائت قرآن‌، حائز رتبه شده‌اند، تا 3 سال، امکان شرکت در همان رشته را نخواهند داشت.

کد مطلب 1660999

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