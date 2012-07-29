شناسایی و حمایت از نخبگان صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خزعلی هدف از تشکیل کانون دانش و صنعت صنایع دستی را دستیابى به آخرین یافته هاى علمى و هنری در این حوزه دانست و افزود: از طریق این ستاد می توان در راستای توسعه دانش و موقعیت هنرهای صنایع دستی کشور قدم های موثری برداشت.



دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت صنایع دستی معاونت علمی و فناوری ریاست تربیت پژوهشگران و هنرمندان صنایع را از ماموریت های این کانون ذکر کرد و اظهار داشت: این کانون با ارائه آموزشهای مختلف، پژوهشگران و هنرمندان در این رشته را تربیت می کند تا از این طریق محیطى پویا و مولد برای هنرهای صناعی در کشور ایجاد کند.



خزعلی، شناسایی دانشجویان نخبه در رشته های مختلف صناعی را از دیگر برنامه های این کانون عنوان کرد و ادامه داد: به همت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با شناسایی دانشجویان نخبه صنایع دستی، زمینه لازم برای شرکت در جشنواره‌های صنایع دستی ملی و بین المللی برای این افراد فراهم می شود که از این طریق این افراد مورد حمایت قرار می گیرند.



وی برگزاری اردوهای آموزشی ویژه دانشجویان صنایع دستی از دیگر برنامه‌های این کانون دانست و خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا با مشارکت دانشجویان و اساتید در راستای ایجاد ارتباط موثر و هدفمند، قراردادهایی در زمینه زیباسازی با شهرداری تهران منعقد کنیم تا از این طریق گام های ارزشمندی در راستای زیبا سازی شهر تهران برداشته شود.