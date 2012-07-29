حلب سوریه از نمای نزدیک / مساجد جولانگاه تروریستهای مسلح

در تصاویر زیر افراد مسلح دیده می شوند که پس از ناکام ماندن در برابر ارتش سوریه به مناطقی در شمال حلب پناه برده و در اماکنی مانند مدرسه و مسجد به استراحت مشغول هستند.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: با عملیات گسترده ارتش سوریه در حلب برای پاکسازی آن از وجود تروریستهای مسلح سوری و غیر سوری، این افراد فرار به خوابگاههای خود را به ایستادن در مقابل ارتش قدرتمند سوریه ترجیح داده اند.
در تصاویر زیر افراد مسلح دیده می شوند که پس از ناکام ماندن در برابر ارتش سوریه به مناطقی در شمال حلب پناه برده و در اماکنی مانند مدرسه و مسجد به استراحت مشغول هستند.
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