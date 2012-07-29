حلب سوریه از نمای نزدیک / مساجد جولانگاه تروریستهای مسلح

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: با عملیات گسترده ارتش سوریه در حلب برای پاکسازی آن از وجود تروریستهای مسلح سوری و غیر سوری، این افراد فرار به خوابگاههای خود را به ایستادن در مقابل ارتش قدرتمند سوریه ترجیح داده اند.