9 طرح صنایع تبدیلی در خوزستان اجرا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حقیقت خواه اظهار کرد: 9 طرح از طرحهای صنایع تبدیلی برای اخذ تسهیلات از محل کمکهای فنی اعتباری به مبلغ 44 میلیارد و 750 میلیون ریال معرفی شدند.

وی میزان اشتغالزایی این طرحها را 197 نفر اعلام کرد و گفت: این طرحها در شهرستانهای اهواز، اندیمشک، گتوند، لالی و شوش اجرا می شوند.



حقیقت خواه افزود: این طرحها در زمینه بسته بندی سبزیجات، میوه و صیفی جات، انواع سس و فرآورده های لبنی، درجه بندی و بسته بندی خرما، آبمیوه، ماست پاستوریزه و خشک کردن ذرت فعالیت دارند.



وی بازدید و نظارت بر چگونگی پیشرفت طرحهای صنایع تبدیلی در حال ساخت، انجام امور کارشناسی طرحهای به تولید رسیده برای گرفتن و صدور پروانه بهره‌برداری و انجام مشاوره فنی به متقاضیان ساخت طرحهای صنعتی را از جمله اقدامات این سازمان عنوان کرد.

