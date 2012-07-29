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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

حقیقت خواه:

9 طرح صنایع تبدیلی در خوزستان اجرا می‌ شود

9 طرح صنایع تبدیلی در خوزستان اجرا می‌ شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از اختصاص مبلغی معادل 44 میلیارد و 750 میلیون ریال برای اجرای 9 طرح صنایع تبدیلی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حقیقت خواه اظهار کرد: 9 طرح از طرحهای صنایع تبدیلی برای اخذ تسهیلات از محل کمکهای فنی اعتباری به مبلغ 44 میلیارد و 750 میلیون ریال معرفی شدند.

وی میزان اشتغالزایی این طرحها را 197 نفر اعلام کرد و گفت: این طرحها در شهرستانهای اهواز، اندیمشک، گتوند، لالی و شوش اجرا می شوند.

حقیقت خواه افزود: این طرحها در زمینه بسته بندی سبزیجات، میوه و صیفی جات، انواع سس و فرآورده های لبنی، درجه بندی و بسته بندی خرما، آبمیوه، ماست پاستوریزه و خشک کردن ذرت فعالیت دارند.

وی بازدید و نظارت بر چگونگی پیشرفت طرحهای صنایع تبدیلی در حال ساخت، انجام امور کارشناسی طرحهای به تولید رسیده برای گرفتن و صدور پروانه بهره‌برداری و انجام مشاوره فنی به متقاضیان ساخت طرحهای صنعتی را از جمله اقدامات این سازمان عنوان کرد.
 
کد مطلب 1661005

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