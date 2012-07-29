برگزاری اجلاسیه نماز آبروی استان کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علما در جلسه پیش بینی امکانات مورد نیاز برگزاری اجلاسیه نماز در استان کرمانشاه اظهار داشت: برگزاری بیست و یکمین اجلاسیه نماز که در شهریور ماه سالجاری در کرمانشاه برگزار می شود، آبروی استان کرمانشاه است.

وی افزود: قبل از شروع این اجلاسیه تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حساسیت برگزاری اجلاسیه از یک هفته قبل از برگزاری باید تمام امکانات مورد بازبینی قرار گرفته باشد.



وی اضافه کرد: یک بازدید کلی از اقدامات صورت گرفته ضروری است تا اگر مشکل و کمبودی مشاهده شد، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.



همچنین در این جلسه استاندار کرمانشاه نیز با تاکید بر به کارگیری تمام تلاش ها برای برگزاری هر چه باشکوه تر بیست و یکمین اجلاسیه نماز گفت: تمامی کمیته ها باید وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند و به صورت روزانه به پیگیری و بررسی وظایف پیش روی خود بپردازند.



دادوش هاشمی افزود: موضوع اسکان مدعوین و آماده نمودن محل برگزاری اجلاسیه و دیگر موضوعات باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.



در ادامه این جلسه مسئولان کمیته های احیاء مساجد، پشتیبانی، حفاظت و حراست، تبلیغات و اطلاع رسانی، ارزشیابی، علمی و پژوهشی و مسول دبیرخانه این اجلاسیه گزارش ها و فعالیت های صورت گرفته برای برگزاری بیست و یکمین اجلاسیه نماز در کرمانشاه ارائه کردند.