عملکرد بهتر آلمان با خروج از یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ابراز نگرانی وزیر اقتصاد آلمان درباره باقی ماندن یونان در واحد پول اروپایی، روزنامه حریت در مطلبی نوشت: 71 درصد از آلمانی ها اعلام کردند: در صورتیکه یونان به تعهدات ریاضت طلبانه خود پایبند نباشد، باید از منطقه یورو خارج شود.

نظرسنجی موسسه Emnid برای نشریه "بیلد آم زونتاگ" آلمان نشان داد که 51 درصد از آلمانی ها عملکرد کشورشان را با خروج از حوزه یورو بهتر ارزیابی می کنند، این درحایست که 29 درصد عکس این موضوع را اعلام کردند.

"فیلیپ روسلر" وزیر اقتصاد آلمان نیز به نشریه بیلد آم زونتاگ گفت: نگرانی های قابل توجهی درباره پایبندی یونان به تعهدات خود و ایجاد اصلاحات در این کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر یونان به تعهدات خود برای بازپرداخت بدهی هایش عمل نکند، دیگر پول اضافی به این کشور پرداخت نمی شود، بدین ترتیب یونان درمانده خواهد بود.

یونان کمکهای میلیاردی را از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرده است که این کشور در عوض به در پیش گرفتن سیاستهای ریاضتی سختی ملزم شده است. یونان در سخت ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته و ازهر پنج نفر در این کشور یکی بیکار است.

گزارش اخیر تروئیکای اروپایی شامل کمیسیون اروپایی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپایی از چگونگی پیشرفت اصلاحات در یونان تصویر فاجعه باری را ارائه کرده است. دولت یونان حدود 210 تا از 300 وعده ریاضتی خود را برآورده نکرده است. راینیشن پست این موضوع را در گزارشی با استناد به اظهارات محافل حکومتی در آلمان گزارش داده است.