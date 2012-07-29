سولماز عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رقابت‌های "رپه شارژ" (جدول بازندگان) مسابقات قایقرانی المپیک لندن تصریح کرد: خدا را شکر مسابقه خوبی برگزار کردم و موفق شدم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که "شما در 1500 متر ابتدایی در جایگاه آخر گروه خود قرار داشتید. چه اتفاقی رخ داد که ناگهان به مقام دومی نائل شدید؟"، افزود: معمولا تا هزار یا هزار و پانصد متر هر مسابقه از سایر شرکت کنندگان عقب می‌افتم و در 500 متر آخر سعی می‌کنم آنها را بگیرم. البته همیشه هم به این صورت نیست و در مسابقات کسب سهمیه المپیک نیز چنین اتفاقی رخ داد. در آنجا هم تا مسافت هزار و پانصد متر ششم بودم اما در 500 متر پایانی موفق شدم در جایگاه سوم قرار بگیرم.

روئینگ سوار کشورمان در پاسخ به این سئوال که "چرا روز گذشته عملکرد قابل قبولی را در مرحله مقدماتی از خود به نمایش نگذاشتید؟"، اظهار کرد: شرایط آب و هوایی شهر لندن کمی من را دچار مشکل کرده بود. ضمن اینکه ساعت سه بامداد از مراسم افتتاحیه به هتل برگشتیم. به همین دلیل برنامه خواب و استراحتم بهم خورده بود. در آن سو هم در مرحله مقدماتی حریفان بسیار قدرتمندی داشتم. ترجیح دادم فشار زیادی را به خودم وارد نکنم تا بتوانم در جدول رپه شارژ موفق ظاهر شوم.

وی در خصوص مصدومیت خود گفت: 10 روز مانده به اعزام، دردی را در قفسیه سینه‌ام احساس کردم. فکر نمی‌کردم این آسیب دیدگی تا این حد حاد شود اما رفته، رفته با بالا رفتن فشار تمرینات آسیب دیدگی‌ام بیشتر شد. در حال حاضر هم برای رقابت‌ها مسکن مصرف می‌کنم.

عباسی گفت: حریفان ما بسیار قوی هستند به طوری حتی تفاوت فیزیکی من با سایر قایقرانان بسیار زیاد است. با این حال تمام تلاش خود را می‌کنم تا رکورد خوبی را در رقابت‌های المپیک برجای بگذارم.

وی با بیان اینکه "فکر می‌کردم عملکرد بهتری داشته باشم"، ادامه داد: واقعا فکر نمی‌کردم کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای کوچک آمریکایی تا به این حد قدرتمند باشند. آنها به لحاظ فیزیکی و رکوردی بسیار خوب هستند.

عباسی در پاسخ به این سئوال که "نبود سرپرست برای شما آزار دهنده نیست؟"، اظهار کرد: در هر صورت این امر شرایط را برای ما سخت می‌کند. اگر افراد دیگر در اینجا حضور داشتند که ما را بیشتر کمک می‌کردند، خیلی بهتر بود.

وی در پایان با بیان اینکه تمریناتی که انجام داده‌ام خیلی به دلم نمی‌نشیند، گفت: متاسفانه طی چند ماه اخیر در پیست تمرین نکردیم و من آن احساسی که قبل از مسابقات کسب سهمیه داشتم و با دل قرص در مسابقات شرکت می‌کردم را در اینجا ندارم.