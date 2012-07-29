سایت تخصصی حمایت از مستضعفین میانمار راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت ستاد مردمی حمایت از مستضعفین میانمار سایت "برای مستضعفین میانمار" با هدف پوشش به روز اخبار میانمار و تجمیع مجموعه اخبارها و گزارشات راجع به این فاجعه انسانی و همچنین سازماندهی ستادهای مردمی در شهرستان ها و شهرهای مختلف راه اندازی شد.

در این سایت کاربران علاوه بر استفاده از اخبار هر روزه راجع به میانمار می توانند از طرح های گرافیکی، پوستر، کلیپ، فیلم، گزارش های تصویری، نشریه، بروشور و محتواهایی که جهت اطلاع رسانی و راه اندازی پایگاههای کمک رسانی در نقاط مختلف قرار داده شده نیز استفاده کنند.

گفتنی است پایگاه اطلاع رسانی مذکور با آدرس iran4myanmar.ir به زبان فارسی راه اندازی شده که به زودی و در روزهای آتی صفحه انگلیسی اش نیز در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.