رونمایی از 10 کتاب هفته دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد الماس پور ظهریکشنبه درجلسه ستاد هفته دفاع مقدس در استانداری اظهار داشت: در برنامه سال 91 در سپاه و بسیج مهم ترین آن رزمایش عملیات کربلای یک بوده که در همین راستا پژوهش هایی در آن عملیات انجام دادیم .
وی افزود: سال گذشته در مورد مظلومیت منطقه چیلاد کار پژوهشی انجام داده که امیدواریم بتوانیم با برگزاری یادمان این منطقه را فعال کنیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران به تخصصی و منطقه ای کردن یادواره ها در سالجاری اشاره کرد و افزود: 30 یادواره شهدا در هفته دفاع مقدس در مازندران برگزار می شود..
الماس پور گفت: برگزاری نمایشگاه، رونمایی از کتاب، 20 شب خاطره، شعر، یادواره شهدا، سه هزارمسابقه ورزشی و فرهنگی، مستند هفته دفاع مقدس و مراسم تجلیل از ایثارگران و شهدا، سرکشی خانواده شهدا و غبارووبی مزار شهدا از برنامه هفته دفاع مقدس است.
وی از ساخت و رونمایی نخستین انیمیشن شهدا و زندگینامه شهید طوسی درهفته دفاع مقدس خبر داد.
مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: باید ارزش های دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل سازیم.
کیا الحسینی گفت: برنامه امسال هفته دفاع مقدس بر سه محور دانشجو، دانش آموز و جوان محور برای تبیین ارزشهای دفاع مقدس سوق داده شد.
ساری - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران از رونمایی 10 کتاب دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد الماس پور ظهریکشنبه درجلسه ستاد هفته دفاع مقدس در استانداری اظهار داشت: در برنامه سال 91 در سپاه و بسیج مهم ترین آن رزمایش عملیات کربلای یک بوده که در همین راستا پژوهش هایی در آن عملیات انجام دادیم .
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