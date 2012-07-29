رونمایی از 10 کتاب هفته دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد الماس پور ظهریکشنبه درجلسه ستاد هفته دفاع مقدس در استانداری اظهار داشت: در برنامه سال 91 در سپاه و بسیج مهم ترین آن رزمایش عملیات کربلای یک بوده که در همین راستا پژوهش هایی در آن عملیات انجام دادیم .



وی افزود: سال گذشته در مورد مظلومیت منطقه چیلاد کار پژوهشی انجام داده که امیدواریم بتوانیم با برگزاری یادمان این منطقه را فعال کنیم.



معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران به تخصصی و منطقه ای کردن یادواره ها در سالجاری اشاره کرد و افزود: 30 یادواره شهدا در هفته دفاع مقدس در مازندران برگزار می شود..



الماس پور گفت: برگزاری نمایشگاه، رونمایی از کتاب، 20 شب خاطره، شعر، یادواره شهدا، سه هزارمسابقه ورزشی و فرهنگی، مستند هفته دفاع مقدس و مراسم تجلیل از ایثارگران و شهدا، سرکشی خانواده شهدا و غبارووبی مزار شهدا از برنامه هفته دفاع مقدس است.



وی از ساخت و رونمایی نخستین انیمیشن شهدا و زندگینامه شهید طوسی درهفته دفاع مقدس خبر داد.



مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: باید ارزش های دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل سازیم.



کیا الحسینی گفت: برنامه امسال هفته دفاع مقدس بر سه محور دانشجو، دانش آموز و جوان محور برای تبیین ارزشهای دفاع مقدس سوق داده شد.