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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

ایزدی عنوان کرد:

1835محوطه تاریخی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

1835محوطه تاریخی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد گفت: تاکنون یک هزار 835 محوطه تاریخی در این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی افزود: از این تعداد 246 محوطه در بویراحمد، 734 محوطه در کهگیلویه و چرام، 536 در گچساران و باشت، 229 محوطه در دنا و 90محوطه در بهمئی واقع هستند.

وی همچنین از مشخص شدن حریم 10 محوطه تاریخی در این استان خبر داد و اظهار داشت: روستای "مزدک"، مسجد 40 ستون بافت تاریخی دهدشت، "کوشک میمند"، مدرسه "شفیع اله" دهدشت، "کوشک گونگون" گچساران، "تنگ ملغان"، "خان احمد" باشت، "چارطاقی" خیرآباد و "تل خسرو" این محوطه های تاریخی هستند.

ایزدی بیان داشت: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان عنوان کرد: بیش از 400 تپه باستانی و تاریخی با ارزش نیز در این استان وجود دارد.

ایزدی اظهار داشت: در سال گذشته 17گروه سودجو که اقدام به حفاری در محوطه های تاریخی استان کرده بودند، از سوی نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی همچنین از بهره برداری از موزه یاسوج از مصوبات سفر اول هیئت دولت به این استان در دهه فجر امسال خبر داد.

ایزدی افزود: موزه یاسوج  در زمینی به مساحت یک هکتار بازیربنای دوهزار و 700مترمربع شامل دو بخش مردم‌شناسی وباستان‌شناسی در دست احداث است.

کد مطلب 1661014

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