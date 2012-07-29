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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

گاف یا تشابه اسمی/

حسن کامرانی‌فر؛ داور وسط دیدار دوستانه بارسا!

حسن کامرانی‌فر؛ داور وسط دیدار دوستانه بارسا!

مشهد - خبرگزاری مهر: منابع معتبر خبری اروپایی امروز از قضاوت حسن کامرانی‌فر کمک داور بین‌المللی فوتبال کشورمان در دیدار دوستانه تیم فوتبال بارسلونا و راخا خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سایت بین‌المللی گل در گزارش از انجام بازی دوستانه تیم فوتبال بارسلونا و یک تیم مراکشی منتشر کرد و در آن ضمن اعلام خبر پیروزی 8 بر صفر اسپانیایی‌ها از قضاوت حسن کامرانی‌فر به عنوان داور وسط این مسابقه خبر داد!

این سایت در گزارش خود نوشته است: "این بازی در ورزشگاه بزرگ تانگر در حضور 23 هزار تماشاگر برگزار شد، داور این بازی حسن کامرانی‌فر از ایران بود که یک کارت زرد را در دقیقه 31 به رافینیا نشان داد؛ دلیل آن خطا در میانه میدان بود."

کامرانی‌فر اما در گفتگو با خبرنگار مهر از این ماجرا ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: هم اکنون در مشهد و در کنار خانواده‌م هستم و اصلا از هدف منتشرکنندگان این خبر مطلع نیستم.

هرچند که احساس شد این یک گاف رسانه‌ای از سوی سایت گل بوده، اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان داد که سایت رسمی باشگاه بارسلونا نیز در گزارش این مسابقه، از حسن کامرانی‌فر به عنوان داور وسط این مسابقه یاد کرده است.

کد مطلب 1661018

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