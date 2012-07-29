ایران اولین کشور طرح کننده مصائب مسلمانان میانمار در جهان/ گفتگو با حاکمان میانمار

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه سوریه که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدامات آتی وزارت امور خارجه در مورد کشتار مسلمانان میانمار گفت: بیانیه وزارت امور خارجه، موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه، تماس با سازمان همکاری اسلامی و دبیرکل سازمان ملل که نامه ای اعتراضی تحویل ایشان داده شد، از جمله اقدامات وزارت امور خارجه در برابر کشتار مسلمانان میانمار بوده است.

وی افزود: سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند تماس هایی با همتایان خود داشته است و در مجموع می توانیم بگوییم که اولین کشوری که توجه ویژه به مصائب مسلمانان در میانمار داشت و باعث شد مشکلات آنها به گوش جهانیان رسیده و مطرح شود جمهوری اسلامی ایران بود.

صالحی تصریح کرد: همین موضوع باعث شد زمینه لازم برای اعتراضات دیگران مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه صحبت هایی با حاکمان میانمار داشته ایم بیان کرد: امیدواریم مشکلات مسلمانان در این کشور هرچه زودتر رفع شود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: با میانمار در تماس هستیم و در تلاشیم تا سفارت جمهوری اسلامی ایران را در میانمار ایجاد کنیم، این سفارت می تواند روابط را از بعد سیاسی تقویت کند و امیدواریم از این طریق بتوانیم در رفع مشکلات مردم مسلمان میانمار با همراهی دولت این کشور موثر باشیم.