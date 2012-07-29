100 مبلغ در علی آبادکتول اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی تخم افشان مسئول اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول گفت:به مناسبت ماه مبارک رمضان تعداد 100 مبلغ در سطح مساجد شهری و روستایی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: اعزام مبلغ با استقبال بسیار خوب مردم مومن این شهرستان صورت گرفت و روحانیون ضمن سخنرانی در ماه رمضان،برنامه های مختلفی همچون تلاوت قرآن،محافل انس با قرآن،گفتمان های دینی،احیای شب های قدر و تبیین زندگی اهل بیت (ره) را برگزار می کنند.

توزیع 2500 جلد کتاب راهنمای سلامتی در گنیدکاووس

به همت اداره تبلغات اسلامی گنبد 2500جلد کتاب راهنمای سلامی در ماه مبارک رمضان درسطح مساجد توزیع شد.

اردشیر فلاح رابط روابط عمومی تبلیغات اسلامی گنبدکاووس گفت:تعداد 2500 جلد کتاب راهنمای سلامت که از سوی استانداری و اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان تهیه و در اختیار اداره تبلیغات اسلامی گنبد که به نمازگزاران و روزه داران مساجد شهری و روستایی، هیئات مذهبی، نماز خانه‌های ادارات و نهادها و روحانیون اهدا شد.

وی در خصوص محتوی کتاب راهنمای سلامت گفت:تعریف روزه داری و تغییرات طبیعی بدن در ماه مبارک رمضان، فیزیولوژی روزه داری ، روزه داری عامل تعالی روح و آسایش روان ، روش های کنترل و بهبود آنها و توصیه های لازم پزشکی و......اهم مطالبی است که در این کتاب عنوان شده است .

بازدید مسئول تبلیغات آق قلا از خانه عالم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آق قلا از خانه عالم و روحانی اعزامی روستای بهلکه شیخ موسی این شهرستان بازدید کرد.

حجت الاسلام رضا فرامرزی گفت: مردم این روستا ،مردمی متدین و روحانی دوست و مسجدی هستند و آرزوی توفیق برای کسب و کار این قشر زحمتکش کرد و افزود :شورای روستا ،همکاری لازم با روحانی اعزامی و رفع مشکلات خانه عالم دارند.

فرامرزی ضمن قدردانی از زحمات شورا و روحانی افزود: نسبت به رفع نقص سرویس بهداشتی و سیستم سوخت ابگرمکن اقدام شود.

فرامرزی از شورای روستا نسبت به آماده سازی امکانات اولیه زندگی این مبلغ اعزامی در طول مدت تبلیغ را خواستار شد.

رمضان ماه بندگی و عبودیت است

حجت الاسلام سید علی حسینی رییس اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول با گرامیداشت ماه مبارک رمضان،ماه بندگی و عبودیت حضرت حق گفت: قرآن قاطعانه اعلام می دارد که تنها راه رسیدن انسان به کمال نهایی و تقرب به خدا و تقوای الهی این است که نفس انسان را به انسان بشناسانند و به این منظور او را از مبدأ گرفته تا معاد تعلیم دهند تا هم حقایق عالم و هم نفس خود را که مرتبط با حقایق و واقعیات عالم است بشناسد و در این صورت شناختی حقیقی نسبت به نفس خویش بیابد.

وی تصریح کرد:قرآن مکرر انسان را به خود سازی و تهذیب نفس دعوت می کند و تزکیه نفس از آلودگی ها را تنها عامل سعادت وی می داند.