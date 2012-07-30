تدوین ضوابط پوشش در دانشگاه مازندران/ تربیت مربی حجاب و عفاف

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های دانشگاه مازندران ویژه حجاب و عفاف گفت: مساله حجاب و عفاف در شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران به صورت ویژه بحث و بررسی می شود، همچنین کمیته‌ای تحت عنوان حجاب و عفاف متشکل از رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی، مدیرکل امور فرهنگی و اعضای تشکل‌های اسلامی دانشجویی در دانشگاه ایجاد شده است که وظیفه آن اجرای مصوبات فرهنگی دانشگاه است.

وی ادامه داد: در زمینه حجاب و عفاف کارشناسان فرهنگی دانشگاه مازندران مشغول فعالیت هستند و برنامه ما تعمیم طرح حجاب و عفاف در دانشگاه مازندارن در سطح دانشگاه‌های استان است.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه مازندران یادآورشد: اکنون درحال تنظیم ضوابط پوشش دانشگاه مازندارن هستیم که به زودی نهایی می شود در این آیین نامه، تمام ضوابط پوشش مجاز و غیرمجاز آمده است به عنوان مثال آرایش کردن و پوشیدن لباس های تنگ و چسبان هم برای دانشجویان دختر و هم برای دانشجویان پسر در راستای آیین نامه حجاب و عفاف شواری عالی انقلاب فرهنگی غیر مجاز عنوان شده است.

کریمی از دیگر برنامه های حجاب و عفاف دانشگاه مازندران به تربیت مربی حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: از اساتید برجسته خانم دانشگاه تهران دعوت کرده ایم در کارگاه‌های آموزشی دانشگاه مازندران شرکت کرده و به تربیت مربی حجاب و عفاف در این دانشگاه بپردازند این مربیان به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بین دانشجویان دختر به ویژه دانشجویان خوابگاهی خواهند پرداخت.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در پردیس دانشگاه مازندران اشاره کرد و گفت: کمیته حجاب و عفاف دانشگاه مازندران در زمینه پوشش نمونه اسلامی هم فعالیت خواهد داشت.