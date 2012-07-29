موسسات فراگیر و تخلف در سایه مجوز/ ثبت نام و اعلام شهریه زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور از سوی حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه جامع علمی کاربردی تفویض اختیار شد، اسامی موسسات آموزش عالی آزاد که مجوز برگزاری این دوره ها را دارند از سوی دانشگاه مذکور اطلاع رسانی شد.

این موسسات مجوز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور را از سوی وزارت علوم دریافت کرده و با مراجعه به سایتهای آنان می توان به این امر پی برد.

پیگیری خبرنگار مهر در گفتگو با برخی از این موسسات نشان می دهد اکثر موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور هر چند تحت لوای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق تعهدی که به مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص داده اند اما برخلاف برخی بندهای تعهدنامه عمل می کنند.

موسسات فوق که متقاضی برگزاری این دوره ها هستند باید پیش از اقدام به برگزاری دوره های خود یک تعهد نامه 14 بندی را تکمیل کنند.

مهمترین بندهای تعهدنامه ای که موسسات تکمیل می کنند

برخی از بندهای مهم تعهدنامه ای که موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر پیام نور باید پیش از برگزاری دوره تکمیل کنند به این شرح است:

از هرگونه ایجاد اطمینان خاطر و تضمین در خصوص قبولی و یا هر اقدام دیگری که به نوعی دانشگاه پیام نور را نزد مراجعه کنندگان متعهد می کند، خودداری کند.

در راستای فعالیتهای خود هیچ‌گونه حقی نسبت به استفاده از مشخصه های منتسب به دانشگاه پیام نور اعم از استفاده از نام، آرم و غیره را در تبلیغات رسانه های جمعی و مطبوعات ندارد.

مؤسسه ملزم است فقط منابع و محتوای اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های فراگیر را به دانشپذیران معرفی کند و همین منابع از سوی مدرسان تدریس شود.

با امضای این تعهدنامه، مؤسسه حق اعتراض خود را نسبت به تصمیم "مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص" مبنی بر لغو مجوز برگزاری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر یا توقف اجرای آن اسقاط می کند و متعهد است از طرح هرگونه اعتراض یا شکایت یا دعوای مطالبه خسارت نزد مراجع قضایی یا غیرقضایی خودداری کند.

برخی نکات قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های آمادگی فراگیر پیام نور

شهریه برابر مصوبه دانشگاه پیام نور که در دفترچه راهنما ثبت شده است دریافت می شود و به هیچ عنوان مبلغ اضافه تری دریافت نمی شود.

مؤسسات آموزش عالی آزاد به دانشگاه پیام نور وابسته نیستند و در صورت قبولی در آزمون سازمان سنجش فقط در سیستم فراگیر پیام نور ثبت نام و ادامه تحصیل می کنند.

منابع درسی صرفاً همان منابعی است که در دفترچه آمادگی فراگیر پیام نور سال 1391 اعلام می شود.

لازم است پیش از ثبت نام، مجوز مؤسسه که از طرف مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای برگزاری دوره آمادگی فراگیر پیام نور در همان سال دریافت شده، ملاحظه شود.

به گزارش مهر،‌ علیرغم تکمیل این تعهدنامه و مواردی که دقیقاً از مرکز آموزشهای آزاد و آموزشهای خاص به این موسسات تاکید شده است این مراکز اقدام به تخلفاتی از جمله اعلام زودهنگام شهریه دوره ها، برگزاری زودهنگام کلاسهای آمادگی فراگیر و دریافت شهریه نامتعارف می کنند.

این در حالی است که همه این موارد باید پس از منتشر شدن دفترچه راهنمای دوره های فراگیر صورت گیرد.

برخی از این موسسات که حتی اطلاع دقیقی از زمان برگزاری آزمون اصلی فراگیر پیام نور ندارند، اطلاعات غلطی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

خبرنگار مهر به عنوان یک متقاضی شرکت کننده در دوره های آمادگی فراگیر با برخی از این موسسات تماس گرفت که ماحصل این گفتگوها و روشن شدن برخی تخلفات این موسسات در ادامه آمده است.

ثبت نام زود هنگام موسسات و اعلام شهریه های متفاوت

یکی از کارمندان موسسه آموزش عالی "ف" که در شیراز اقدام به برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور کرده، در گفتگو با خبرنگار مهر سقف شهریه شرکت در کلاسهای مقطع کارشناسی را بیش از 400 هزارتومان و کارشناسی ارشد را بیش از 500 هزارتومان اعلام کرد.

از دیگر موارد تخلف این موسسه می توان به اعلام زمان برگزاری آزمون اصلی فراگیر پیام نور اشاره کرد. به گفته این موسسه آزمون فراگیر پیام نور در آذرماه برگزار می شود در حالیکه حسن زیاری - رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگوی خود با مهر اعلام کرد که هنوز زمان برگزاری این آزمون به طور دقیق از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نشده است.

کلاسهای درس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این موسسه آغاز شده و هر متقاضی به ازای مبلغی که پرداخت می کند تنها 6 ساعت در طول هفته باید در کلاسها حاضر شود و در ضمن هیچ خدمات آموزشی خاصی هم برای متقاضیان از سوی این موسسه ارائه نمی شود.

یکی از کارمندان یک موسسه آموزش عالی در گفتگو با مهر اعلام کرد که هزینه مقاطع کارشناسی و کارشناسی بین 300 تا 400 هزار تومان است و با اعلام این موسسه، متقاضیانی که تا پیش از آغاز کلاسها ثبت نام کنند شامل تخفیف 300 تا 400 هزارتومانی می شوند اما در زمان توزیع دفترچه فراگیر پیام نور باید مبلغ 500 هزارتومانی را بابت شرکت در این کلاسها پرداخت کنند.

این موسسه اعلام کرد که کلاسهای درس شروع نشده و از جمله خدماتی که در حال حاضر ارائه می شود، تست است.

به گزارش مهر، هزینه کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد 440 و کارشناسی 360 هزار تومان و داشتن شرایط اقساط از ضوابط اعلام شده توسط موسسه آموزش عالی "م" در استان تهران است.

به گفته کارمند این موسسه، خدماتی شامل کتابهای کمک درسی، منابع آزمون، جزوات کامل هر درس، بانک سوالات دانشگاه پیام نور، برگزاری 5 مرحه آزمون طبقه بندی شده و سایر خدمات به متقاضیان ارائه خواهد شد.

در این میان تنها یک موسسه آموزش عالی بود که طبق روال اعلام شده، عمل می کند و در این باره به مهر اعلام کرد که تا زمان توزیع دفترچه فراگیر از سوی دانشگاه پیام نور، هیچ گونه کلاسی نباید برگزار شود و هر موسسه ای که اقدام کند در واقع تخلف کرده است.

این موسسه همچنین تاکید کرد که هنوز شهریه ای اعلام نشده اما طبق روال گذشته برای مقطع کارشناسی 300 و برای مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 400 هزار تومان در نظر گرفته می شود.

موسسه مذکور اما اطلاع درستی از زمان برگزاری آزمون اصلی نداد و در این باره به مهر گفت: آزمون فراگیر پیام نور بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

یکی دیگر از موسسات هزینه مقطع کارشناسی را 360 تا 390 هزار تومان و هزینه دوره کارشناسی ارشد را 480 تا 540 هزار تومان اعلام کرد.

با اعلام موسسه مذکور، با توجه به رشته انتخاب شده یک سری واحد درسی مرتبط با آن رشته به متقاضی ارائه می شود که از این تعداد واحدها سازمان سنجش 24 آذرماه آزمونی می گیرد که برای مقطع کارشناسی از هر درس نمره 10 معدل 12 و برای ارشد نمره 12 معدل 14 را باید کسب کرد.

این موسسه به خبرنگار مهر گفت که این حد نصاب نمره و معدل شرط ثبت نام برای ورود به کلاسهای درس فراگیر در دانشگاه پیام نور است.

موسسات متخلف لغو مجوز می شوند

علی معصومیان - مسئول مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شهریه هایی متفاوتی که این موسسات به متقاضیان اعلام کرده اند، گفت: این دسته از موسسات تا پیش از توزیع دفترچه کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور حق اعلام مبلغ شهریه را به متقاضیان ندارند، زیرا مبالغ تعیین شده در این دفترچه اعلام شده است.

وی تاکید کرد که تمام موارد اعلام شده از سوی این موسسات حتی اگر مجوز وزارت علوم را دارند تخلف به شمار می آید و این موسسات لغو مجوز خواهند شد.

این مقام مسئول همچنین درباره رشته های دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به مهر اعلام کرد که کلاسهای درس و منابعی درسی نباید تا پیش از توزیع دفترچه به متقاضیان اعلام شود زیرا برخی موارد ممکن است در دفترچه امسال حذف یا اضافه شده باشد.