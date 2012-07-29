پوششی ///گناباد مجری طرح "تذکر لسانی وظیفه همگانی" در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باقرزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گناباد که در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد اظهار داشت: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر گناباد شامل 4 معاونت تشکل های مردمی، معاونت ادارات، معاونت فرهنگی و معاونت اجرایی می باشد و تمام دانشگاهها و مراکز نیز در این ستاد عضویت دارند.

وی افزود: امسال دو شهرستان گناباد و تربت حیدریه در استان برای اجرای طرح تذکر لسانی انتخاب شدند و در گناباد 22 دستگاه اداری با ستاد همکاری می کنند.

رئیس ستاد نماز جمعه گناباد ادامه داد: طرح تذکر لسانی طرح بسیار ظریفی است که هر کس نمی تواند آن را اجرا کند بلکه شخص اجرا کننده باید 5 شرط داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر در همه موارد مثل حجاب، گرانفروشی و اسراف می شود.

باقرزاده گفت: طرح تذکر لسانی از اول سال در گناباد شروع شده و در نیمه ماه رمضان عملا شروع می شود و در طول سال اجرای آن را خواهیم داشت، ثبت نام از افراد و گروه ها نیز صورت گرفته که این افراد آموزشهای لازم را در این زمینه می بینند.

وی بیان داشت: این طرح یک طرح و کار فرهنگی است که خلاء آن در جامعه احساس می شد و در شهرستان گناباد نیز به عنوان یک خلاء جدی وجود دارد چرا که در بسیاری از موارد مردم شهرستان بی تفاوت از کنار بسیاری از مسائل رد می شوند و در واقع پرسشگر نیستند.

باقرزاده اظهار داشت: برای پشتوانه قضایی این طرح نیز یکی از قضات به عنوان حامی آمران به معروف جهت رسیدگی به مشکلات مربوط به این افراد از انها حمایت خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ستاد نماز جمعه گناباد گفت: برای ساخت مصلی ردیف بودجه ای وجود ندارد ولی با پیگیریهای انجام شده برخی از کمکهای دولتی جذب شده است.

باقرزاده گفت: حدود 330 متر از مصلی را مردم و نیکوکاران شهرستان با قیمت متری 500 هزار تومان خریده اند و این در حالی است که تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون تومان در ساخت مصلا هزینه شده که یک میلیارد تومان آن تنها هزینه آهنهای بکار رفته در ساختمان بوده است.

وی افزود: 12 هزار متر مکعب خاکبرداری در محل مصلی صورت گرفته و تنها 120 تن میلگرد در این ساخت به کار رفته است.

وی ادامه داد: کمکهای نرم افزاری و سخت افزاری دریافت شده تا کنون 2 میلیارد تومان بوده که مقدار زیادی از هزینه های انجام شده دیده نمی شود.

باقرزاده گفت: مصلی گناباد برخلاف برخی از شهرها در وسط شهر واقع شده و این امکان را بوجود آورده که در برخی از فواصل زمانی 24 ساعته دستگاهها و افراد مختلف از این محل استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ساخت مصلا از خرداد ماه 89 شروع شده و تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برآورد ما این است که طبقه دوم کارهای سفت کاری آن تا اواخر مهر به پایان برسد.