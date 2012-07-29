  1. استانها
  2. زنجان
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

نسبت به مدت مشابه/

بارش باران طی تیرماه سال جاری در زنجان 4 برابر رشد داشته است

بارش باران طی تیرماه سال جاری در زنجان 4 برابر رشد داشته است

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت : بارندگی تیرماه نسبت به میانگین ده ساله از درصد بالایی برخوردار است که در تیرماه بارش باران 20 میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بارش 4 برابر شده است.

عظیم  نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بارندگی امسال در سطح استان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: نسبت به سال گذشته و میانگین ده  ساله و سی ساله ،استان از بارش بالایی برخوردار بوده است .

وی اظهارد اشت: از اول مهرماه تا تیرماه میزان بارش 348 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است .

مدیر کل هواشناسی استان زنجان تاکید کرد: میزان بارندگی نسبت به ده ساله گذشته 18 درصد افزایش داشته است .

نصیری افزود: استان زنجان جزو استانهایی است که از نظر بارش در موقعیت نرمالی است .

وی در ادامه گفت: استان زنجان  تا شهریورماه شاهد بارش خواهد بود و دمای استان کمتر از نرمال و تا نرمال تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1661030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها