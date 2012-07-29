بارش باران طی تیرماه سال جاری در زنجان 4 برابر رشد داشته است

عظیم نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بارندگی امسال در سطح استان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: نسبت به سال گذشته و میانگین ده ساله و سی ساله ،استان از بارش بالایی برخوردار بوده است .

وی اظهارد اشت: از اول مهرماه تا تیرماه میزان بارش 348 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است .

مدیر کل هواشناسی استان زنجان تاکید کرد: میزان بارندگی نسبت به ده ساله گذشته 18 درصد افزایش داشته است .

نصیری افزود: استان زنجان جزو استانهایی است که از نظر بارش در موقعیت نرمالی است .

وی در ادامه گفت: استان زنجان تا شهریورماه شاهد بارش خواهد بود و دمای استان کمتر از نرمال و تا نرمال تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.