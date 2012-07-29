  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

طی حکمی از سوی کفاشیان؛

حسین عسگری همچنان رئیس دپارتمان داوری باقی ماند

حسین عسگری همچنان رئیس دپارتمان داوری باقی ماند

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، حسین عسگری در سمت ریاست دپارتمان داوری ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این حکم آمده است: جناب آقای حسین عسگری، با توجه به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی، براساس ماده 60 اساسنامه به پیشنهاد دبیرکل محترم و به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران، در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال در امور داوری باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزون‌تان را در انجام وظایف مهمی که برعهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.

کد مطلب 1661034

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