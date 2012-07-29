حسین عسگری همچنان رئیس دپارتمان داوری باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این حکم آمده است: جناب آقای حسین عسگری، با توجه به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی، براساس ماده 60 اساسنامه به پیشنهاد دبیرکل محترم و به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران، در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال در امور داوری باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزون‌تان را در انجام وظایف مهمی که برعهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.