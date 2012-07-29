قداست ماه رمضان باید حفظ شود/ لزوم ارتقای شاخص‌ های سلامت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی عصر یکشنبه در جمع مردم شهرستان املش با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان آمار جرم و جنایت کاهش چشمگیری پیدا می کند، افزود: ماه رمضان فرصت معنوی خوبی است که همه افراد جامعه رفتار خود را مورد بازنگری بیشتر قرار دهند.

وی همچنین به نقش ماه مبارک رمضان در کاهش جرم و افزایش امنیت اشاره کرد و اظهارداشت: همه ساله در این ایام جرائم کاهش چشمگیری می یابد و امنیت بهتری نسبت به سایر ماههای سال بر جامعه حاکم می شود.

امام جمعه املش گفت: ماه رمضان زمان بهره مندی از عنایت خاص الهی است، خداوند مهربان در این ماه به شیوههای گوناگون به بندگان خویش توجه می کند و از رحمت رحمانی خود به همه می بخشد.

وی افزود: ماه رمضان ماه استغفار، مغفرت، دعا، بهار قرآن و همچنین ماه رحمت الهی بر همه بند گان است، در این ماه خداوند درهای دوزخ را می بندد و درهای رحمت خویش را به سوی بندگان می گشاید تا هرکس هدایت و تقرب بجوید و راه کمال خود را بیابد.

طیبی اظهارداشت: وظایف مسلمان اهمیت دادن و تلاوت قرآن در تمام ماههای سال است اما در این ماه مبارک تلاوت و تفسیر قرآن سفارش و تاکید فراوانی شده است.

وی گفت: ماه رمضان و روزه ‌داری برای تربیت اراده انسان و پرورش شکیبایی است چرا که به فرموده حضرت پیامبر (ص) ماه رمضان ماه صبر است و ثواب صبر بهشت خداست.

امام جمعه املش ادامه داد: ایجاد آرامش و امنیت روانی در افراد، ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی در جامعه، تقویت بعد معنوی روح انسان و نزدیکی به منبع لایزال الهی از آثار معنوی دیگر روزه ‌داری است.

وی همچنین فضای معنوی ماه رمضان را فرصت مناسبی برای تثبیت ارزشهای دینی و تبلیغ فرهنگ اسلامی در جامعه دانست و یادآورشد: ماه رمضان بستری را فراهم می ‌کند تا شاخص ‌های راستگویی، صداقت و سلامت اجتماعی افزایش یابد که این امر باعث پویایی جامعه و تقویت اعتماد اجتماعی در میان اعضای خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی می ‌شود.