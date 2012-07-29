به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب‌‌آهن اصفهان ظهر دوشنبه از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان عازم تهران می‌شود و در هتل المپیک تهران مستقر می‌شود.

قرار است بازیکنان ذوب‌آهن ساعت 14 فردا راهی تهران شوند و پس از استراحتی کوتاه در هتل المپیک، عصر فردا در جلسه تمرینی تیم شرکت کنند.

ذوبی‌ها با توجه به اینکه در صدد افزایش آمادگی خود برای دیدار با استقلال هستند، ساعت 19 دوشنبه یک جلسه تمرینی در زمین چمن آکادمی المپیک برگزار خواهند کرد.

البته رسول کربکندی، سرمربی ذوب‌آهن به دلیل شرکت در نشست خبری با رسانه‌های گروهی، ‌دو ساعت زودتر به تهران می‌رود.

ذوبی‌ها اعلام کردند که بازیکنان مصدوم این تیم مشکلی برای بازی کردن مقابل استقلال ندارند و به این بازی می‌رسند.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران از ساعت 22:30 سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

ذوب آهن در دو دیدار ابتدایی مقابل فجرسپاسی و صبای قم تن به شکست داد.