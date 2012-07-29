به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد شیراز بعد ازظهر یکشنبه در نشست خبری همایش بین‌المللی نقش میراث فرهنگی در شکل‌گیری هویت ملی، گفت: این همایش در روزهای 15 و 16 شهریور ماه با همکاری دانشگاه آزاد شیراز و دانشگاه توکیو برگزار می شود.

حمزه صیدی سارویی افزود: فارس و شهر شیراز دارای جایگاهی خاص در میراث فرهنگی و دارای سابقه‌ای درخشان در تاریخ و تمدن جهان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز تصریح کرد: برگزاری هر همایشی و حضور صاحب‌نظران مختلف می‌تواند آغاز اتفاقات خوب برای محل برگزار کننده آن همایش باشد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از این پس فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی را سرلوحه کارها و فعالیت های خود قرار خواهد داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تاکید کرد: در این همایش بین‌الملی به ظرفیت‌های هویتی موجود در دین اسلام توجه خاص شده است.

در ادامه این نشست دبیر همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی با اشاره به محورهای این همایش گفت: هویت ملی و میراث فرهنگی، هویت ملی و ارزش های بومی، دین و میراث فرهنگی، هویت ملی و ارزش ها، هویت ملی و امنیت، هویت ملی و جهاد اقتصادی، هویت ملی و فرهنگ دینی و... محور های اصلی این همایش را تشکیل می دهند.

عبد المحمد طاهری تصریح کرد: تعداد 454 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد 428 چکیده مقاله تایید شد.

وی افزود: ارسال کنندگان مقاله از دانشگاه های دولتی به تحقیقات میدانی تمایل بیشتری نشان دادند و مقالات رسیده از کشور ژاپن حول محور تمدن بوده است.

دبیر همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی تصریح کرد: در شاخه هویت ملی و امنیت، مقالات بسیار قوی ارایه شده و در حوزه ادبیات کمترین مقاله ها را شاهد هستیم.

طاهری ادامه داد: میهمانان این همایش از کشورهای کانادا، ژاپن، استرالیا، انگلیس و از سراسر کشور ایران در این همایش شرکت خواهند کرد.