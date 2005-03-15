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۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۷

درملاقات معاون وزير خارجه روسيه با سفير سوريه در اين كشور؛

مسكو مخالفت خود را با اعمال فشار هاي خارجي برسوريه اعلام كرد

مسكو روز گذشته اعلام كرد : با هرگونه اعمال فشار بر سوريه براي خروج نيرو هايش از لبنان مخالف است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از اينترفكس ، وزارت امور خارجه روسيه با انتشار بيانيه اي اعلام كرد : الكساندر سالتانف معاون و زير امور خارجه روسيه طي ديدار با وهب الفادل سفير سوريه در مسكو گفت : روسيه از روند خروج نيروهاي سوريه از لبنان استقبال مي كند اما مخالف فشار هاي خارجي بر دمشق تا آنجايي كه به عقب نشيني مربوط مي شود مي باشد .

در اين بيانيه آمده است : سالتانف در اين ديدار خروج نيروهاي سوريه از لبنان را يك قدم به جلو خواند و بر اهميت استمرار بي وقفه روند خروج نيرو ها ، همراه با اقدامات ديگر كه به كاهش تنش در اطراف سوريه و در روابط سوريه و لبنان كمك خواهد كرد، تاكيد كرد .

کد مطلب 166106

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