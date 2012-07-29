افشین فرزام در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص رقابت‌های رپه شارژ قایقرانان ایران در بازی‌های المپیک تصریح کرد: هر دو روئینگ سوار ایران در رقابت‌های امروز یکشنبه نمایش خوبی داشتند. امیدوارم آنها روز سه شنبه هم موفق ظاهر شوند.

وی در خصوص اینکه چرا عباسی حدود هزار و پانصد متر از سایر پاروزنان گروهش عقب بود، ادامه داد: عباسی تا پانصد متر مانده به پایان رقابت، آخر بود اما این تاکتیکی بود که برای عباسی در نظر گرفته بودم. با توجه به شناختی که از دو رقیب تونسی و میانماری داشتیم، این تاکتیک را اتخاذ کردیم. نماینده دو کشور مذکور استارت را با قدرت شروع می‌کنند اما در ادامه راه می‌مانند.

مربی سولماز عباسی افزود: مطمئن بودم آنها در 1500 متر اول هرچه دارند می‌گذارند تا با سایرین فاصله بیاندازند. به عباسی گفتم طوری پارو بزند که از آنها زیاد عقب نیفتد. دقیقا همان چیزی را که پیش بینی می‌کردیم، اتفاق افتاد و این پاروزن کشورمان در 500 متر پایانی از دو ورزشکار دیگر رد شد و در جایگاه دوم قرار گرفت.

وی در خصوص عملکرد شادی نیز گفت: شادی با مربی خود مسائل فنی را مرور می‌کند اما او هم مسابقه خوبی را برگزار کرد و از ابتدا تا انتهای مسیر فاصله‌اش را با حریفان دیگر زیاد کرد.

فرزام گفت: یکی از دلایل شروع بد بچه‌ها در رقابت‌های قایقرانی المپیک، حضور در مراسم افتتاحیه بود. در خصوص عباسی باید بگویم که با توجه به آسیب دیدگی‌اش، به او اعلام کردم که فشار زیادی به خود در مرحله مقدماتی نیاورد، چرا که این توانایی را داشت تا در مرحله رپه شارژ خیلی راحت به مرحله بعدی صعود کند. عباسی اگر دیروز به خودش فشار مضاعف وارد می‌کرد، امروز نمی‌توانست در گروه بازندگان خوب ظاهر شود.

وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر هر دو روئینگ سوار کشورمان در بین 24 ورزشکار برتر المپیک قرار دارند. این بدترین حالت جدول رنکینگ خواهد بود.