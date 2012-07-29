عملیات احداث مصلی گناباد 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر یکشنبه در نشست خبری که در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد ضمن تبریک سالگرد اقامه اولین نماز جمعه تهران در باره اهمیت نماز جمعه اظهار داشت: در قران کریم با صراحت بر شرکت در نماز جمعه تاکید شده است و آیات و روایات زیادی در تاکید بر شرکت در این فریضه ذکر شده است.

وی در مورد آثار و دستاوردهای نماز جمعه اظهار داشت: نماز جمعه نماد وحدت در کل کشور و شهرستانها و مراکز و نشان از همگرایی مردم دارد، نماز جمعه مرکز آگاهی بخشی از نظر دینی و سیاسی است.

وی افزود: نماز جمعه موجب امیدواری مومنین و یاس دشمنان اسلام می شود و سبب تقویت خط رهبری و ادامه راه امام(ره) و شهدا می باشد.

صادقی نسب ادامه داد: در نماز جمعه به درخواستهای عمده مردم و نیازمندیهای کل جامعه پرداخته می شود و خواسته های مردم انتقال داده می شود و همچنین توزیع سیاستهای نظام در نماز جمعه مورد توجه قرار می گیرد.

صادقی نسب در ادامه گفت: مردم گناباد مردمی ولایتمدار و مذهبی هستند که از مراسمات مذهبی و برنامه های دینی استقبال بسیار خوبی دارند.

وی افزود: در شهرستان گناباد توجه مردم به فرهنگ ها و ارزشها قوی تر از جاهای دیگر است به طوریکه به نسبت جمعیت یکی از نماز جمعه های باشکوه استان در این شهرستان برگزار می شود که بارها روی آن تاکید شده است.

صادقی نسب گفت: با وجود گرمای زیاد در تابستان و هوای سرد در زمستان و نبود امکاناتی چون اتوبوسرانی و همچنین تعطیلی وسایل نقیله عمومی چون تاکسی ها و مینی بوسها جهت رفت و آمد مردم برای حضور در نماز جمعه باز هم شاهد حضور گسترده مردم در نماز جمعه هستیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر استقبال مردم از نماز جمعه کمکهای مردمی نیکوکاران شهرستان نیز زبانزد و بیشترین و بهترین است به طوریکه از زمان شروع ساخت مصلی اگر کمکهای مردمی نبود این ساخت و ساز انجام نمی شد.

وی بیان داشت: کمکهای دولتی نیز از طریق شورای سیاستگذاری و اداره اوقاف صورت گرفته است و این در حالی است که در این راستا حمایتهای فکری و معنوی فراوانی از طرف مردم صورت گرفته که جای تقدیر دارد.

صادقی نسب با اشاره به میزان پیشرفت ساخت مصلای گناباد گفت: ساخت مصلای گناباد 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 2 میلیارد تومان برای این ساخت هزینه شده که بیشتر آن از کمکهای مردمی شهرستان بوده است.

امام جمعه گناباد ضمن تقدیر از اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان بیان داشت: ستاد نماز جمعه شهرستان گناباد به خاطر تلاشها و ابتکاراتی چون اجرای طرح یاوران آدینه و مشعل داران، امسال در استان مقام اول را از آن خود کرد.

وی ضمن تشکر از اطلاع رسانی خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: خبرنگاران خواسته ها و انتقادات مردم را به مسئولین و نظرات و فعالیتهای مسئولین را به مردم انعکاس می دهند.

وی افزود: خبرنگاران با انعکاس اخبار نماز جمعه سبب معرفی نماز جمعه و همچنین تشویق مردم جهت حضور در نماز جمعه می شوند.